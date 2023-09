Studie identifiziert potenziellen molekularen Zusammenhang zwischen COVID-19 und kognitiven Symptomen

By

Eine in PNAS Nexus veröffentlichte Studie hat einen möglichen molekularen Zusammenhang zwischen COVID-19 und kognitiven Symptomen wie „Gehirnnebel“ bei infizierten Personen aufgedeckt.

Es wurde beobachtet, dass eine COVID-19-Infektion die Alzheimer-Krankheit bei Patienten verschlimmern kann, die bereits an dieser Krankheit leiden. Darüber hinaus besteht bei Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, möglicherweise ein erhöhtes Risiko, an Alzheimer zu erkranken, im Vergleich zu Personen, die nicht infiziert sind.

Unter der Leitung von Cristina Di Primio und ihren Kollegen untersuchten die Forscher den Einfluss einer SARS-CoV-2-Infektion auf die Entwicklung biochemischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit. Sie führten Experimente mit menschlichen Neuroblastomzellkulturen und Mäusen durch.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das SARS-CoV-2-Virus, wenn es neuronale Zellen oder das Gehirn von Mäusen infiziert, mit einem Mikrotubuli-assoziierten Protein namens Tau interagiert. Bei Personen mit Alzheimer-Krankheit ist bekannt, dass sich Tau in Neuronen verklumpt und verklumpt. Das Virus verursacht eine Hyperphosphorylierung von Tau an spezifischen Bindungsstellen, ähnlich dem Verhalten des Proteins bei Alzheimer-Patienten.

Die Hyperphosphorylierung von Tau erhöht die Wahrscheinlichkeit der Aggregatbildung. Darüber hinaus beobachteten die Forscher einen signifikanten Anstieg des unlöslichen Tau in infizierten Zellen, was auf pathologische Veränderungen des Proteins hinweist.

Es bleibt unklar, ob diese Veränderungen eine direkte Folge des Virus sind oder Teil einer zellulären Abwehrreaktion zur Verhinderung der Virusreplikation. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Auswirkungen dieser Ergebnisse vollständig zu verstehen.

Die Entdeckung dieses möglichen molekularen Zusammenhangs zwischen COVID-19 und kognitiven Symptomen verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen dem Virus und der neurologischen Gesundheit. Es eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Forschung zur Untersuchung von Strategien zur Prävention oder Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen bei COVID-19-Patienten.

Quellen:

Cristina Di Primio et al., Eine schwere Infektion mit dem akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 führt zu einer pathologischen Tau-Signatur in Neuronen, PNAS Nexus (2023).