Schüler der Schulbehörde des Upper Grand District starten Experimente zur Internationalen Raumstation

Ungefähr 300 Schüler der öffentlichen Schulen Maryborough Public School, Alma Public School, Guelph Lake und Rickson Ridge in Ontario werden im kommenden Juni am Student Spaceflight Experiments Program (SSEP) teilnehmen. Dieses Programm bietet Schülern der Klassen 5 bis 8 die einzigartige Gelegenheit, Mikrogravitationsexperimente zu entwerfen, die mit einer SpaceX-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet werden.

Die Studierenden entwerfen Experimente in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Biologie, Physik, Chemie und Umweltwissenschaften. Sie werden detaillierte Experimentvorschläge einreichen, die einem strengen Prüfungsprozess durch Fachjurys und einer NASA-Flugsicherheitsprüfung unterzogen werden. Aus diesen Vorschlägen wird ein von Schülern des Upper Grand District School Board (UGDSB) entworfenes Experiment ausgewählt, das in den Überführungsflug zur ISS einbezogen werden soll.

Die UGDSB-Studenten haben zwei Experimentvorschläge entworfen, die sich auf die Auswirkungen der Mikrogravitation konzentrieren. Der erste Vorschlag untersucht die Keimung und das Wachstum von Samen und kleinen Organismen, während der zweite Vorschlag den Einfluss der Schwerelosigkeit auf den Geschmack, die Textur oder die Haltbarkeit von Lebensmitteln untersucht. Diese Experimente werden zum umfassenderen Verständnis der Auswirkungen der Weltraumbedingungen auf lebende Organismen und Lebensmittel beitragen, was für die Erforschung und Forschung im Weltraum von wesentlicher Bedeutung ist.

Die Teilnahme am SSEP bietet den Studierenden ein authentisches wissenschaftliches Forschungserlebnis, weckt ihr Interesse an MINT-Bereichen und fördert Teamarbeit und kritisches Denken. Charles Benyair, Leiter der UGDSB für Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM), betont die Bedeutung der Durchführung von Experimenten in der Mikrogravitation und erklärt, dass sie den Schülern nicht nur den wissenschaftlichen Prozess beibringen, sondern auch zu unserem Verständnis der Weltraumbedingungen beitragen.

Die ausgewählten Experimente werden bis zum 15. Dezember bekannt gegeben und einer weiteren Verfeinerung und Vorbereitung auf die Weltraumbedingungen unterzogen. Sie werden im kommenden Juni zur ISS gebracht und vier bis sechs Wochen an Bord verbringen. Anschließend werden sie zur Analyse zur Erde zurückgebracht.

Das 2010 ins Leben gerufene SSEP zielt darauf ab, die nächste Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren zu inspirieren, indem es Studenten ein eigenes reales Weltraumprogramm bietet. Seit seiner Einführung hat das Programm 19 Flugmöglichkeiten angeboten, an denen 343 Studentenexperimente beteiligt waren und über 147,660 Studenten aus Kanada, der Ukraine, Brasilien und den Vereinigten Staaten beteiligt waren.

Durch die Teilnahme am SSEP leistet das Upper Grand District School Board einen bedeutenden Beitrag zur Weltraumbildung. Die Studenten haben diese unglaubliche Chance genutzt und sich der Entwicklung von Experimentvorschlägen verschrieben, die die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation begeistern werden.