Die Tierwelt von Fairy Hill Croft: Zaunkönige und Dachse

Letzte Woche machten sich die Wildtiere in Fairy Hill Croft im Stewartry von Kirkcudbright bemerkbar, nachdem die weitläufige Weißdornhecke zurückgeschnitten und „gelegt“ wurde. Diese Aktion ergab einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf die umliegenden Wälder, Hügel und Steinmauern. Zu den Bewohnern der Burg zählen zwei Arten von Höhlenbewohnern: der Zaunkönig und der Dachs.

Der Zaunkönig, der einer winzigen Bachstelze mit einem flotten, abgewinkelten Schwanz ähnelte, gab sein unverwechselbares „Chip, Chip, Chip“ vom jetzt freigelegten Weißdorn ab. Dieser winzige Vogel verlieh der Landschaft des Bauernhofs einen Hauch von Schönheit.

Im Gegensatz dazu machten die Dachse ihre Anwesenheit auf andere Weise bekannt. Auf beiden Seiten der Hütte befinden sich zwei große Siedlungen, die von Bussarden und Rotmilanen beobachtet werden. Als regelmäßige Besucher kommen die Dachse oft vorbei oder fressen die Leckerbissen, die ihnen zur Verfügung stehen. Unbeeindruckt von der menschlichen Anwesenheit ging in der Abenddämmerung ein großer männlicher Dachs schnüffelnd am Autor vorbei.

Nachdem die Hecke auf eine Höhe von 5 Fuß zurückgeschnitten worden war, wurde das Unterholz von abgestorbenen Ästen, Blattschimmel und Dornengestrüpp befreit. Die verbliebenen stämmigen Baumstämme ragen jetzt deutlich hervor, und die verbliebenen Äste wurden so geformt, dass sie eventuelle Lücken schließen. Der Autor, der als guter Bauern tätig war, erntete Holzscheite für das Feuer, stellte Holzkohle zum Zeichnen her und pflückte Beeren, um ein geheimes Rezept für Weißdorn- und Ebereschensirup zuzubereiten.

Die Räumung des Untergeschosses hatte jedoch unbeabsichtigte Folgen. Die Entfernung abgestorbener Pflanzenteile und die Freilegung frischer Erde und Vegetation lockten sowohl Zaunkönige als auch Dachse an. Über Nacht begann eine Grabungsparty, bei der die Dachse die Gelegenheit für ein einfaches Festmahl nutzten.

Anschließend fand der Autor Löcher auf beiden Seiten der Hecke, die in ein Feld übergingen, auf dem Aberdeen-Angus-Kühe neben einem Konglomerat-Felsbrocken aus der letzten Eiszeit grasten. Als die Dachse in der nächsten Nacht zurückkamen, kramten sie weiter nach Knollen und nagten an freigelegten Weißdornwurzeln, verursachten jedoch keine weiteren Verwüstungen. Der Autor reparierte den Schaden, indem er die Steine ​​an ihre Ruheplätze zurückbrachte und die Tunnel wieder auffüllte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fairy Hill Croft ein Paradies für Wildtiere ist. Zaunkönige und Dachse leben nebeneinander und mit ihren menschlichen Nachbarn. Die natürliche Schönheit und die reiche Artenvielfalt des Bauernhofs bieten einen Einblick in die Wunder der Natur.

Definitionen:

– Höhlenbewohner: Ein Mitglied einer Gattung kleiner Singvögel, auch Zaunkönige genannt.

– Weißdorn: Ein Strauch oder kleiner Baum mit kleinen weißen Blüten und roten Beeren.

– Dachs: Ein nachtaktives Säugetier mit markanten schwarzen und weißen Abzeichen.

