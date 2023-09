Die unerzählten Geschichten: Amerikas erste Astronautinnen

Sally Ride, die erste Amerikanerin im Weltraum, wurde während einer Pressekonferenz vor dem Start der Raumfähre Challenger im Jahr 1983 mit einer schockierenden Frage konfrontiert. Ein Reporter fragte sie, wie sie emotional auf Probleme während des Trainings reagierte. Dieser und viele andere Vorfälle wurden in Loren Grushs Buch „The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts“ detailliert beschrieben. Grush wurde zum Schreiben des Buches inspiriert, nachdem er sich über die anderen Frauen gewundert hatte, die neben Ride in der ersten Astronautenklasse der NASA trainierten. Sie wollte ihre Geschichten erzählen, nicht nur die von Ride. Das Buch untersucht die Erfahrungen der Frauen bei ihren ersten Flügen, die Herausforderungen, mit denen sie bei der Arbeit konfrontiert waren, und die sexistischen Fragen, die sie beantworten mussten.

Eine der Enthüllungen des Buches ist ein vernichtender Bericht aus den frühen 1970er Jahren, in dem die NASA wegen mangelnder Vielfalt kritisiert wurde. In dem Bericht wurde erwähnt, dass die einzigen ins All geschickten Weibchen Spinnen und ein Affe waren, was die Notwendigkeit einer Veränderung unterstreicht. Die NASA startete schließlich eine große Rekrutierungsaktion, und zwischen 1,500 und 1976 bewarben sich über 1977 Frauen als Astronautinnen. Das Auswahlverfahren beschränkte sich auf sechs Frauen, die als „Die Sechs“ bekannt wurden.

Diese sechs Frauen wurden zusammen mit mehreren männlichen Astronauten mit unterschiedlichem Hintergrund ausgewählt, um 1978 ihre Ausbildung am Johnson Space Center in Houston zu beginnen. Die Frauen in der Gruppe waren Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher und Rhea Seddon. Keiner von ihnen war zum Fliegen von Jets ausgebildet worden, aber die Hinzufügung der Rolle als „Missionsspezialist“ ermöglichte es Wissenschaftlern und Ärzten, sich dem NASA-Programm anzuschließen.

Jahrzehnte später schockieren die Fragen, die Reporter diesen Frauen stellten, die Leser immer noch. Die Frage an Sally Ride aus dem Jahr 1983 über das Weinen während des Trainings spiegelt die damals vorherrschende Einstellung wider. Grushs Buch beleuchtet die Hürden, mit denen diese Frauen konfrontiert waren, und die Fortschritte, die bei der Förderung der Vielfalt in der Weltraumforschung erzielt wurden.

