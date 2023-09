Der Aufstieg der „Najmonauten“: Arabische Entdecker hinterlassen ihre Spuren im Weltraum

Die arabische Welt gewinnt im globalen Weltraumwettlauf an Bedeutung, wobei Astronauten wie der Sultan Al Neyadi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Rayyanah Barnawi aus Saudi-Arabien Geschichte schreiben. Inspiriert durch die russischen Kosmonauten und die chinesischen Taikonauten gibt es immer mehr Bestrebungen, diese arabischen Weltraumforscher als „Najmonauten“ zu bezeichnen.

Der Begriff „Najmonaut“ wurde von der Weltraumexpertin Lisa La Bonte und dem emiratischen Wissenschaftler Dr. Mejd Alsari geprägt. Es kombiniert das arabische Wort „najm“, was Stern bedeutet, und das griechische Wort „naut“, was Seemann bedeutet. Im Jahr 2020 starteten La Bonte und Alsari eine Website, die sich der Förderung arabischer Weltraummissionen und der Bereitstellung einer spezifischen Identität für Weltraumforscher aus der Region widmet.

Obwohl der Begriff „Najmonaut“ von keiner Raumfahrtorganisation offiziell übernommen wurde, gewinnt er in den Medien an Bedeutung. The Guardian, eine britische Zeitung, verwendete den Begriff in einem Interview mit Dr. Al Neyadi und deutete damit auf seine wachsende Anerkennung hin.

Als Astronauten werden im Allgemeinen diejenigen bezeichnet, die in den Weltraum fliegen. Der Begriff „Astro“ bedeutet Stern und wurde vermutlich von dem Begriff „Aeronauten“ inspiriert, der im 18. Jahrhundert für Ballonfahrer verwendet wurde. Weltraumforscher aus den Emiraten und Saudi-Arabien werden von ihren jeweiligen Raumfahrtbehörden als Astronauten bezeichnet. Auch die USA, Kanada, Europa und Japan verwenden den Begriff „Astronaut“ für ihre Raumfahrer.

Russland bezeichnet seine Astronauten als Kosmonauten, während China sie Taikonauten nennt. Das Präfix „taikong“ bedeutet im Chinesischen „Raum“. Indien entwickelt sich auch zu einem starken Akteur in der Weltraumforschung und plant, in den kommenden Jahren seine ersten Astronauten, möglicherweise sogenannte Vyomanauten, zu entsenden.

Die Erfolge arabischer Entdecker wie Al Neyadi und Barnawi unterstreichen die zunehmende Bedeutung der arabischen Welt auf dem Gebiet der Weltraumforschung. Da immer mehr arabische Länder planen, ihre Bürger in den Weltraum zu schicken, könnte der Begriff „Najmonauten“ eine breitere Akzeptanz finden und die kulturellen und technologischen Beiträge arabischer Abenteurer im Weltraum anerkennen.

Definitionen:

– „Najmonaut“: Geprägter Begriff zur Identifizierung arabischer Weltraumforscher. Kombiniert das arabische Wort „najm“ (Stern) und das griechische Wort „naut“ (Seemann).

– „Astronaut“: Begriff, der üblicherweise zur Beschreibung von Personen verwendet wird, die in den Weltraum reisen. Abgeleitet vom Präfix „astro“, was Stern bedeutet.

– „Kosmonaut“: In Russland verwendete Bezeichnung für Astronauten.

– „Taikonaut“: In China verwendete Bezeichnung für Astronauten. Abgeleitet vom Präfix „taikong“, was Raum bedeutet.

– „Vyomanaut“: Berichten zufolge wird dieser Begriff in Indien zur Bezeichnung von Astronauten verwendet, obwohl seine öffentliche Verwendung unklar ist.

