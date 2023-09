Tasmanische Tiger könnten durch wissenschaftlichen Durchbruch wiederbelebt werden

Ein kürzlicher wissenschaftlicher Durchbruch lässt hoffen, dass der ausgestorbene Tasmanische Tiger, auch Beuteltiger genannt, und andere lange verlorene Arten eines Tages wieder auferstehen könnten. Wissenschaftlern ist es gelungen, RNA-Moleküle aus einem konservierten Exemplar eines Tasmanischen Tigers in einem Museum in Stockholm zu bergen und zu sequenzieren. Dies ist das erste Mal, dass RNA-Moleküle aus einer ausgestorbenen Art isoliert und entschlüsselt wurden.

Der Tasmanische Tiger, ein großes fleischfressendes Beuteltier, ist vor etwa 80 Jahren ausgestorben. Er wurde auf der Insel Tasmanien gefunden und war für seine dunklen Streifen, seinen hundeähnlichen Kopf und seine kräftigen Kiefer bekannt. Die Europäer begannen im späten 19. Jahrhundert mit der Jagd auf die Art, um zu verhindern, dass sie Nutztiere tötete, was schließlich zu ihrem Aussterben führte.

Die aktuelle Studie konzentrierte sich auf das Verständnis der genetischen Ausstattung des Tasmanischen Tigers, was möglicherweise den Weg für die Rückkehr der Art ebnen könnte. Ribonukleinsäure (RNA) spielte in der Studie eine entscheidende Rolle. RNA ähnelt der DNA und kommt in allen lebenden Zellen vor. Es transportiert genetische Informationen vom Genom zum Rest der Zelle und steuert so die Zellfunktion.

Die Forscher extrahierten Millionen RNA-Stränge aus dem Exemplar des Tasmanischen Tigers und untersuchen sie, um mehr über die Biologie der ausgestorbenen Art zu erfahren. Dieses neu gewonnene Wissen könnte zu zukünftigen Bemühungen zur Wiederbelebung des Tasmanischen Tigers und möglicherweise anderer ausgestorbener Arten beitragen.

Das Konzept des Aussterbens ist nicht auf Science-Fiction beschränkt. In den letzten Jahren gab es Versuche, ausgestorbene Arten wie das Wollhaarmammut durch Geneditierung zurückzubringen. Colossal Laboratories and Biosciences erforscht beispielsweise, wie man Elefanten-DNA mit Mammutmerkmalen umprogrammieren kann. Sie haben auch Pläne, den Dodo und den Tasmanischen Tiger wiederzubeleben.

Forscher der Universität Kopenhagen und der Shantou-Universität in China haben außerdem Pläne zur Wiederbelebung der Weihnachtsinselratte, eines kleineren Säugetiers, enthüllt.

Diese wissenschaftlichen Fortschritte geben Hoffnung auf die Wiederherstellung verlorener Arten und bergen das Potenzial, Ökosysteme und Artenvielfalt in der Zukunft neu zu gestalten.

