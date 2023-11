Erfolg freigeschaltet: Mäuseembryonen erfolgreich im Weltraum gezüchtet

By

Forscher haben einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht, indem sie zum ersten Mal erfolgreich Mäuseembryonen an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) gezüchtet haben. Diese bedeutende Errungenschaft eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für die Erforschung des Weltraums, sondern eröffnet auch faszinierende Aussichten auf die Fortpflanzung des Menschen im Weltraum.

Die von der Universität Yamanashi und dem Nationalen Forschungsinstitut Riken durchgeführte Studie markiert das weltweit erste Experiment, bei dem Säugetierembryonen im Frühstadium unter völliger Schwerelosigkeit an Bord der ISS kultiviert wurden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Säugetiere, einschließlich des Menschen, möglicherweise in der Lage sind, im Weltraum zu gedeihen und sich zu vermehren.

Die potenziellen Auswirkungen dieser Forschung sind weitreichend. Während sich die Menschheit auf das Artemis-Programm vorbereitet und plant, bis 2025 zum Mond zurückzukehren, könnte die Einrichtung von Mondlagern den Weg für längere Aufenthalte im Weltraum ebnen. Dies wiederum bringt uns der futuristischen Vision einer Wirklichkeit werdenden Reproduktion außerhalb der Welt näher.

Unter der Leitung des Molekularbiologen Teruhiko Wakayama vom Advanced Biotechnology Center der Universität Yamanashi umfasste das Experiment das Einfrieren von Mäuseembryonen und deren Transport zur ISS mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete. An Bord der Raumstation wurden die Embryonen aufgetaut und vier Tage lang unter Schwerelosigkeit kultiviert. Die in der Fachzeitschrift iScience veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass sich die Embryonen zu Blastozysten mit normaler Zellzahl entwickelten, was zeigt, dass die Schwerkraft keinen signifikanten Einfluss auf ihre Bildung oder anfängliche Differenzierung hatte.

Allerdings war die Überlebensrate der im Weltraum gezüchteten Embryonen geringer als die der auf der Erde kultivierten, was die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen verdeutlicht. Das Forschungsteam erkennt auch an, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Strahlenexposition auf das Wachstum von Säugetierembryonen im Weltraum zu untersuchen, insbesondere während der Kryokonservierung und Kultivierung lebender Embryonen.

Während der nächste entscheidende Schritt darin bestehen würde, die kultivierten Blastozysten in Mäuse zu verpflanzen, um ihr Potenzial für eine erfolgreiche Geburt zu beurteilen, bringt uns diese Leistung der Entschlüsselung der Geheimnisse der Fortpflanzung und des Lebens im Weltraum einen Schritt näher.

FAQ:

F: Welche Bedeutung hat das Züchten von Mäuseembryonen im Weltraum?

A: Es deutet darauf hin, dass Säugetiere, einschließlich Menschen, möglicherweise im Weltraum gedeihen und sich vermehren können.

F: Wie wurden die Mäuseembryonen im Weltraum kultiviert?

A: Gefrorene Mäuseembryonen wurden zur ISS geschickt und aufgetaut, bevor sie unter Schwerelosigkeitsbedingungen kultiviert wurden.

F: Was waren die Ergebnisse des Experiments?

A: Die Embryonen entwickelten sich zu Blastozysten mit normaler Zellzahl, was darauf hindeutet, dass die Schwerkraft ihre Bildung nicht wesentlich beeinflusste.

F: Welche möglichen Auswirkungen hat diese Forschung?

A: Es ebnet den Weg für längere Weltraumaufenthalte und erhöht die Möglichkeit einer Fortpflanzung außerhalb der Welt.

F: Was sind die nächsten Schritte in dieser Forschung?

A: Transplantation der Blastozysten in Mäuse, um ihr Potenzial für eine erfolgreiche Geburt zu beurteilen und die Auswirkungen der Strahlung auf das Embryowachstum im Weltraum weiter zu untersuchen.