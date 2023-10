Erforschung von Neptun: Neuer Vorschlag für eine Mission zum äußersten Planeten

Planetenforscher sind seit langem von Neptun, dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems, fasziniert, aber aufgrund seiner extremen Entfernung hat es sich als große Herausforderung erwiesen, ein Raumschiff in die Umlaufbahn von Neptun zu schicken oder auf ihm zu landen. Eine Gruppe von Forschern hat jedoch eine radikal neue Idee für eine zukünftige Mission zum Neptun vorgelegt, bei der die dünne Atmosphäre von Triton, Neptuns größtem Mond, genutzt wird.

In einem aktuellen Artikel hoben die Forscher den erfolgreichen Abschluss des Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) der NASA im Jahr 2022 hervor. Sie schlugen vor, ein LOFTID-ähnliches Gerät namens Aeroshell zu verwenden, um ein Raumschiff beim Anflug abzubremsen Triton. Obwohl die Atmosphäre von Triton weniger als 1/70,000 des Luftdrucks der Erdatmosphäre aufweist, stellten die Forscher fest, dass sie immer noch für genügend Abbremsung sorgen konnte, um dem Raumschiff den Eintritt in eine eingefangene Umlaufbahn um Neptun zu ermöglichen.

Um dies zu erreichen, müsste der Orbiter bis auf eine Tiefe von 6 Meilen (10 Kilometer) über der Oberfläche von Triton absinken. Im Gegensatz zu anderen Missionsideen verringert das Fehlen bedeutender Bergketten auf Triton das Risiko einer katastrophalen Kollision. Die Forscher schätzen, dass eine Mission zum Neptun mithilfe der Aeroshell-Technik in nur 15 Jahren abgeschlossen werden könnte, was deutlich kürzer ist als bei aktuellen Missionskonzepten.

Darüber hinaus würde diese geplante Mission die Möglichkeit bieten, Triton zu untersuchen, das als eines der eigenartigsten Objekte im Sonnensystem gilt. Man geht davon aus, dass es sich um ein erbeutetes Kuipergürtel-Objekt handelt. Eine Nahaufnahme von Triton aus nur wenigen Kilometern Höhe über seiner Oberfläche würde wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse liefern.

Während eine Rückmission zum Neptun aufgrund der enormen Entfernung zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt, bietet dieser innovative Vorschlag eine vielversprechende Lösung. Durch die Nutzung der Atmosphäre von Triton könnten Wissenschaftler einige der Hindernisse überwinden, die beim Erreichen und Umkreisen des rätselhaften Planeten auftreten. Um diesen Vorschlag in die Realität umzusetzen, sind weitere Forschung und technologische Fortschritte erforderlich.

Definitionen:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, ein NASA-Programm zur Entwicklung eines aufblasbaren Schildes zum Schutz von Raumfahrzeugen beim atmosphärischen Abstieg.

2. Aeroshell – Eine Schutzhülle oder ein Schutzschild, der bei Eintritt in die Atmosphäre verwendet wird, um die Geschwindigkeit eines Raumfahrzeugs zu verringern und es vor extremer Hitze zu schützen.

3. Kuipergürtel – Eine Region des Sonnensystems jenseits von Neptun, die zahlreiche kleine Eiskörper enthält und als Überbleibsel des frühen Sonnensystems gilt.

