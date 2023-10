Wissenschaftler entdecken mögliche antike DNA in versteinertem Schildkrötenpanzer

By

Ein Team von Paläontologen, die einen versteinerten Meeresschildkrötenpanzer aus dem Miozän untersuchten, hat eine aufregende Entdeckung gemacht – das Vorhandensein von Knochenzellen, die möglicherweise alte DNA enthalten. Dieser im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlichte Befund ist bedeutsam, da alte DNA bisher nur in zwei Dinosaurierfossilien identifiziert wurde.

Die Forscher analysierten den Panzer einer in Panama gefundenen Meeresschildkröte und identifizierten Knochenzellen, sogenannte Osteozyten. Sie verwendeten eine Färbetechnik namens DAPI, um die DNA in diesen versteinerten Zellstrukturen zu markieren. Die Ergebnisse zeigten, dass einige der kernähnlichen Regionen innerhalb der Osteozyten auf die Färbung reagierten, was auf das mögliche Vorhandensein alter DNA hinweist.

Die Forscher warnen jedoch davor, dass dies kein endgültiger Beweis für alte DNA sei. Andere Faktoren, wie z. B. Zersetzung oder Mineralfüllung, könnten die Reaktion auf den Fleck verursachen. Die Konservierung von DNA über so lange Zeiträume ist eine Herausforderung, da sie schnell abgebaut wird. Die älteste jemals sequenzierte DNA stammt von Millionen Jahre alten Mammutzähnen, die im Permafrost gefunden wurden.

Trotz dieser potenziellen Einschränkung ist die Entdeckung möglicher alter DNA im Schildkrötenpanzer immer noch von Bedeutung. Es liefert weitere Einblicke in die Erhaltung von Informationen auf molekularer Ebene in Fossilien. Frühere Studien haben durch die Analyse von Blutgefäßen, Proteinen und anderen erhaltenen Strukturen Details über Wachstumsraten und biologische Eigenschaften antiker Organismen enthüllt.

Das Meeresschildkrötenfossil gehört zur Gattung Lepidochelys, die durch moderne Arten wie die Oliven-Bastardschildkröte und die Kemp-Bastardschildkröte vertreten ist. Die Forscher glauben, dass es sich bei der alten Schildkrötenart, die sie entdeckt haben, möglicherweise um eine neue Art handelt. Um dies zu bestätigen, sind jedoch weitere Skelettbeweise erforderlich.

Während das Vorhandensein antiker DNA in Fossilien weiterhin eine spannende Aussicht bleibt, sind weitere Forschungen erforderlich, um ihre Existenz endgültig zu beweisen und zu sequenzieren. Die Studie erinnert daran, dass wissenschaftliche Behauptungen durch belastbare Beweise gestützt werden müssen und der Prozess der wissenschaftlichen Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.

Quelle:

– Smithsonian-Veröffentlichung: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-potential-evidence-ancient-dna-fossilized-sea-turtle-shell-180977970/

– Journal of Vertebrate Paleontology: [Referenz ohne URL einfügen]

– Gizmodo-Artikel: https://gizmodo.com/ancient-dna-in-fossilized-sea-turtle-shell-is-probably-1847852613