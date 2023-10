Die Auswirkungen von Kakaopolyphenolen auf die Darmpermeabilität bei Elite-Fußballsportlern

In einer kürzlich im Nutrients Journal veröffentlichten Studie untersuchten Forscher aus Italien die Auswirkungen von Kakaopolyphenolen auf die Darmpermeabilität, die durch intensive körperliche Betätigung bei männlichen Spitzenfußballsportlern hervorgerufen wird. Die Forscher fanden heraus, dass der Konsum von Kakao in Form von dunkler Schokolade über 30 Tage bei den Sportlern im Vergleich zu den Kontrollpersonen zu einer verminderten Darmdurchlässigkeit führte.

Die Darmbarriere ist eine mehrschichtige Struktur, die die Nährstoffaufnahme ermöglicht und gleichzeitig das Eindringen von Toxinen, Krankheitserregern und Antigenen in den Blutkreislauf einschränkt. Verschiedene Faktoren, einschließlich Bewegung, können die Integrität der Darmbarriere beeinträchtigen und die Darmdurchlässigkeit fördern. Es hat sich gezeigt, dass kräftiges Training die Darmpermeabilität erhöht, während die Wirkung von Antioxidantien wie Polyphenolen nicht genau verstanden ist.

An der Studie nahmen 24 männliche Spitzenfußballspieler und 23 männliche Amateursportler teil, die andere Sportarten ausübten. In der ersten Phase der Studie wurde die Integrität der Darmbarriere zwischen den beiden Gruppen mithilfe von Blutbiomarkern verglichen. Die Spitzensportler hatten im Vergleich zu den Amateuren deutlich höhere Werte an Darmpermeabilitätsmarkern.

In der zweiten Phase wurden die Spitzensportler nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugeteilt, die zusätzlich zu ihrer regulären Ernährung täglich 40 g dunkle Schokolade zu sich nahm, während die Kontrollgruppe nur ihrer regulären Ernährung folgte. Nach 30 Tagen zeigte die Kontrollgruppe erhöhte Werte an Darmpermeabilitätsmarkern, während die Gruppe, die dunkle Schokolade konsumierte, keinen signifikanten Unterschied zu den Ausgangswerten zeigte. Beim Vergleich der Markerwerte zwischen den beiden Gruppen wies die Gruppe, die Schokolade konsumierte, deutlich niedrigere Werte auf.

Es wurden auch In-vitro-Studien durchgeführt, um die Mechanismen zu verstehen, durch die aus Kakao gewonnene Polyphenole die Darmpermeabilität beeinflussen. Mit aus Kakao gewonnenen Polyphenolen behandelte menschliche Darmzellen zeigten eine Wiederherstellung der durch Entzündungsreize verursachten Barriereschäden. Die Polyphenole reduzierten zudem den oxidativen Stress in den Zellen.

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie vielversprechend sind, ist es wichtig zu beachten, dass die Messung der Darmpermeabilität indirekt über Biomarker erfolgte und die Studie nur männliche Sportler umfasste. Darüber hinaus gab es zwischen der Kontroll- und der Testgruppe einen signifikanten Altersunterschied. Weitere Forschung ist erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Auswirkungen von Kakaopolyphenolen auf die Darmpermeabilität in einer breiteren Bevölkerung zu untersuchen.

Zusammenfassend legt diese Studie nahe, dass intensives Training mit einer erhöhten Darmdurchlässigkeit verbunden ist und eine langfristige Nahrungsergänzung mit polyphenolreicher dunkler Schokolade dazu beitragen kann, durch körperliche Betätigung verursachte Darmschäden bei Elite-Fußballsportlern zu reduzieren. Diese Ergebnisse unterstreichen die potenziellen Vorteile der Aufnahme von dunkler Schokolade in die Ernährung von Sportlern, die ein intensives Training absolvieren.

Definitionen:

– Darmdurchlässigkeit: die Fähigkeit von Substanzen, die Darmbarriere zu passieren und in den Blutkreislauf zu gelangen.

– Polyphenole: eine Gruppe natürlich vorkommender Verbindungen, die in Pflanzen vorkommen und antioxidative Eigenschaften haben.

– In vitro: Experimente, die außerhalb eines lebenden Organismus durchgeführt werden, typischerweise unter Verwendung von Zellen oder Geweben in einer Laborumgebung.

