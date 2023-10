Ein neues Gesetz der Physik und die Simulationshypothese

By

Ein Physiker der Universität Portsmouth hat ein neues physikalisches Gesetz vorgeschlagen, das möglicherweise die Theorie stützen könnte, dass wir in einem simulierten Universum leben. Die Forschung von Dr. Melvin Vopson legt nahe, dass Informationen Masse haben und dass Elementarteilchen Informationen über sich selbst auf ähnliche Weise wie die menschliche DNA speichern. Er entdeckte ein neues Gesetz, das als zweites Gesetz der Informationsdynamik oder Infodynamik bekannt ist, das das herkömmliche Verständnis genetischer Mutationen in Frage stellt und Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Bereiche hat.

Das in AIP Advances veröffentlichte Papier untersucht die Auswirkungen des neuen Gesetzes auf biologische Systeme, Atomphysik und Kosmologie. In biologischen Systemen legt der zweite Hauptsatz der Infodynamik nahe, dass genetische Mutationen einem Muster folgen, das von der Informationsentropie bestimmt wird, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Genforschung, die Evolutionsbiologie und die Virologie hat.

In der Atomphysik wird das Verhalten von Elektronen in Mehrelektronenatomen durch die Minimierung ihrer Informationsentropie erklärt, was Aufschluss über Phänomene wie die Hundsche Regel gibt. Dies hat Auswirkungen auf die Stabilität von Chemikalien.

In der Kosmologie wird gezeigt, dass der zweite Hauptsatz der Infodynamik eine kosmologische Notwendigkeit ist und eine Erklärung für die Vorherrschaft der Symmetrie im Universum liefert. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine hohe Symmetrie dem niedrigsten Informationsentropiezustand entspricht.

Laut Dr. Vopson stützen diese Ergebnisse die Idee, dass wir in einem simulierten Universum leben. Das Entfernen überschüssiger Informationen, ähnlich wie ein Computer, der Abfallcode löscht oder komprimiert, optimiert den Stromverbrauch und den Speicherplatz. Dies steht im Einklang mit der Simulationshypothese, die besagt, dass das, was wir erleben, eine künstliche Realität ist, in der wir Konstrukte innerhalb einer Computersimulation sind.

Dr. Vopsons frühere Forschung legt nahe, dass Information der grundlegende Baustein des Universums ist und über eine physikalische Masse verfügt, die möglicherweise sogar die Dunkle Materie ausmacht. Der zweite Hauptsatz der Infodynamik unterstützt diese Idee und legt nahe, dass Information eine physikalische Einheit ist, die Masse und Energie entspricht.

Zur Validierung dieser Ergebnisse sind weitere empirische Tests erforderlich. Ein möglicher Weg ist Dr. Vopsons Experiment, mit dem der fünfte Zustand der Materie im Universum mithilfe von Teilchen-Antiteilchen-Kollisionen bestätigt werden soll.

Insgesamt eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten zum Verständnis unserer Realität und unterstützt die faszinierende Vorstellung, dass wir möglicherweise in einem simulierten Universum leben.

Quelle: Universität Portsmouth