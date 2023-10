Eine Einführung in ringförmige Sonnenfinsternisse

Eine ringförmige Sonnenfinsternis ist ein bevorstehendes astronomisches Ereignis, das am Samstagmorgen, dem 14. Oktober, stattfinden wird. Während dieses Phänomens wird sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne ausrichten, während er sich an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet. Dadurch wird ein Lichtring um den Mond herum sichtbar sein, anstatt dass die Sonne vollständig verdeckt wird.

Im Gegensatz zu ringförmigen Finsternissen gibt es auch andere Arten von Finsternissen. Eine partielle Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond die Sonne teilweise verdeckt und ein kleiner Teil des Sonnenlichts sichtbar bleibt. Andererseits kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond in einer Zeit, in der er näher an der Erde ist, perfekt zwischen der Erde und der Sonne ausrichtet, was zu völliger Dunkelheit und einem Temperaturabfall führt.

Zum Gedenken an dieses besondere Ereignis organisiert die Grand County Library am Dienstag, den 10. Oktober, eine STEAM-Geschichtenstunde für Kinder. In dieser interaktiven Sitzung wird erklärt, wie Finsternisse entstehen, und es werden spannende Aktivitäten angeboten. Außerdem gibt es Eclipse-Gläser, die jeder mit nach Hause nehmen kann. Darüber hinaus sind kostenlose Eclipse-Brillen an den Ausleihschaltern der Bibliotheken Moab und Castle Valley erhältlich.

Tiere zeigen bei Sonnenfinsternissen oft ein eigenartiges Verhalten. Bestimmte Vögel können sich beispielsweise so verhalten, als wäre es Nacht, und sich zum Schlafen gemütlich machen. Allerdings könnten sie sich etwas albern fühlen, wenn die Sonne wieder auftaucht. In der Zwischenzeit plant unser Katzenfreund Cosmo, die Bibliothekskatze, während der Sonnenfinsternis seine Fassung zu bewahren.

Wenn dieses seltene Himmelsereignis bei Ihnen Interesse für Astronomie oder Astrologie weckt, bietet die Bibliothek eine große Auswahl an Büchern zu diesen Themen zur Ausleihe an.

Denken Sie daran, immer nach oben zu schauen!

Quellen:

– Die Grand County Library