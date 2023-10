Missgeschick beim Weltraumspaziergang: Kontaminiertes Halteseil trifft das Visier des Kosmonauten

By

Bei einem kürzlichen Weltraumspaziergang außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) wurde das Visier eines Kosmonauten von einem kontaminierten Halteseil getroffen, was zu einem unvorhergesehenen Vorfall führte. An dem Weltraumspaziergang, der live im NASA-Fernsehen übertragen wurde, waren die beiden Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub beteiligt. Während ihre Aufgaben verschiedene Ziele umfassten, bestand der Höhepunkt der Mission darin, einen undichten Kühler am Nauka-Modul zu untersuchen, der Anfang des Monats aufgetreten war.

Die Untersuchung des Kühlmittellecks erwies sich als Herausforderung, da die Kosmonauten zunächst keine Anzeichen einer Undichtigkeit entlang der Verbindungsleitungen feststellen konnten. Bei näherer Betrachtung entdeckten sie jedoch Spuren in der Nähe der Kühlerplattenstöße. Im weiteren Verlauf des Weltraumspaziergangs wurde ein erheblicher Kühlmittelklumpen auf einer Linie an einer der Kühlerverbindungen beobachtet. Die Kosmonauten versuchten, das Chaos mit Handtüchern zu beseitigen, aber es stellte sich heraus, dass sie nicht genug hatten.

Leider wurde ein Ende eines Halteseils mit dem Kühlmittel durchtränkt und kam mit dem Visier eines Kosmonauten in Berührung. Der Vorfall veranlasste das Paar, das Gebiet zu verlassen und mit den anderen Aufgaben fortzufahren, die nicht wie geplant verliefen. Der Einsatz eines Nanosatelliten zum Testen der Sonnensegel-Technologie scheiterte, und ein synthetisches Radarkommunikationssystem wurde installiert, bei einem der Panels traten jedoch Probleme auf.

Nach dem Weltraumspaziergang überprüften die Kosmonauten ihre Raumanzüge auf Kontamination und führten die üblichen Dekontaminationsverfahren durch. Um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten, werden innerhalb der ISS zusätzliche Filtersysteme eingesetzt, um alle verbleibenden Spuren von Kühlmittel aus der Luft zu entfernen.

Das Leck wurde zunächst von Kameras auf der ISS entdeckt und die Besatzung bestätigte es durch eine Sichtprüfung eines Ersatzkühlers am Nauka-Modul. Der Kühler war 2010 bei einer der letzten Space-Shuttle-Missionen geliefert worden, wurde aber dieses Jahr erst während eines russischen Weltraumspaziergangs installiert.

Die nächsten Schritte zur Behebung des Lecks müssen noch von den Missionsmanagern festgelegt werden. Es ist klar, dass sowohl Kononenko als auch Chub das Leck erfolgreich identifiziert und isoliert haben, aber der Umfang der weiteren erforderlichen Arbeiten bleibt ungewiss. Glücklicherweise bleibt der primäre Kühlmittelkreislauf unberührt, sodass die Sicherheit der Besatzung bei diesem unvorhergesehenen Vorfall gewährleistet ist.

FAQ:

F: Wie kam es zu dem Vorfall während des Weltraumspaziergangs?

A: Die mit Kühlmittel getränkte Leine des Kosmonauten traf versehentlich eines der Visiere des Kosmonauten.

F: Welche Aufgaben hatten die Kosmonauten während des Weltraumspaziergangs?

A: Die Hauptaufgabe bestand darin, ein Kühlmittelleck an einem Kühler des Nauka-Moduls zu untersuchen und zu isolieren. Sie versuchten auch, einen Nanosatelliten zum Testen von Sonnensegeln einzusetzen und ein synthetisches Radarkommunikationssystem zu installieren.

F: Gab es eine Gefahr für die Besatzung?

A: Der primäre Kühlmittelkreislauf blieb unberührt und die Besatzung befand sich nicht in unmittelbarer Gefahr. Es wurden Sicherheitsprotokolle befolgt, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Kühlmittelleck zu mindern.