Wissenschaftler nutzen den Keck Cosmic Web Imager, um das kosmische Netz ohne Beleuchtung zu sehen

Dank des Keck Cosmic Web Imager (KCWI) konnten Astronomen das kosmische Netz, die großräumige Struktur, die Galaxien und Galaxienhaufen verbindet, ohne Beleuchtung beobachten. Möglich wurde dieser Durchbruch durch die Fähigkeit des Instruments, das Vorhandensein von neutralem Wasserstoff, dem Hauptbestandteil des kosmischen Netzes, zu messen. Konkret sucht das KCWI nach dem sanften Leuchten von angeregtem Wasserstoff durch eine bestimmte Wellenlänge, die Lyman-Alpha-Linie genannt wird.

Das von Professor Christopher Martin vom Caltech entworfene KCWI ist am WM-Keck-Observatorium in Hawaii installiert. Durch die Messung der Lyman-Alpha-Emissionen bei verschiedenen Wellenlängen ist das Team nicht nur in der Lage, die Form des kosmischen Netzes in zwei Dimensionen zu bestimmen, sondern auch die Entfernung der Emissionsquellen zu berechnen.

Das Verständnis der Strukturen des kosmischen Netzes ist entscheidend für unser Verständnis des Universums als Ganzes. Das Netz versorgt Galaxien mit Gas und beeinflusst so ihre Entwicklung. Darüber hinaus hilft es Wissenschaftlern, das Verhalten der Dunklen Materie zu untersuchen, einer hypothetischen Substanz, die Galaxien umfasst und den größten Teil der Materie im Universum ausmacht. Das kosmische Netz soll den Standort der Dunklen Materie verfolgen, die nur durch ihre Gravitationswechselwirkungen entdeckt werden kann.

Durch die Erstellung einer 3D-Karte des kosmischen Netzes gewinnen Astronomen wertvolle Einblicke in die Architektur des Universums und die Mechanismen der Galaxienentstehung. Die Studie, die diese Leistung detailliert beschreibt, wurde in Nature Astronomy veröffentlicht.

Quellen: Naturastronomie

Hinweis: Der Quellartikel enthielt ein Bild und ein eingebettetes Video, die in dieser neu geschriebenen Version entfernt wurden.