Der älteste und am weitesten entfernte schnelle Funkausbruch, der entdeckt wurde, stößt an die Grenzen unseres Verständnisses des Universums

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler der Macquarie University und der Swinburne University of Technology den ältesten und am weitesten entfernten Fast Radio Burst (FRB) identifiziert, der jemals entdeckt wurde. Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie zeigt, dass FRBs eine Möglichkeit zur Untersuchung intergalaktischer Materie bieten und unser Wissen über das Universum erweitern.

Der als FRB 20220610A bezeichnete Radioausbruch wurde am 10. Juni 2022 vom ASKAP-Radioteleskop erfasst. Der Ausbruch entstand durch ein kosmisches Ereignis, das in weniger als einer Sekunde eine unglaubliche Energiemenge freisetzte, die der Gesamtemission der Sonne entspricht über 30 Jahre.

Mithilfe der Schüsseln von ASKAP konnten die Forscher den genauen Ort des Funkstoßes bestimmen. Anschließend suchten sie mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile nach der Quellgalaxie, die sich als älter und weiter entfernt als alle anderen zuvor entdeckten FRBs erwies.

Diese Entdeckung stützt bestehende Theorien über den Ursprung von FRBs, da der Ausbruch aus einer Ansammlung verschmelzender Galaxien stammte. Es verdeutlicht auch die Grenzen der aktuellen Teleskoptechnologie, da wir FRBs nur innerhalb von etwa acht Milliarden Jahren in der Vergangenheit beobachten und lokalisieren können.

Die Studie bestätigt auch die Macquart-Beziehung, die ursprünglich vom australischen Astronomen Jean-Pierre „J-P“ Macquart vorgeschlagen wurde und die besagt, dass ein schneller Radioausbruch umso mehr diffuses Gas zwischen Galaxien freilegt, je weiter er entfernt ist. Diese Beziehung gilt sogar für FRBs jenseits der Hälfte des bekannten Universums.

Bisher wurden rund 50 FRBs präzise geortet, fast die Hälfte davon mithilfe von ASKAP identifiziert. Die Forscher glauben, dass Potenzial für die Entdeckung tausender weiterer dieser kosmischen Phänomene besteht, auch an weiter entfernten Orten.

Während die genaue Ursache von FRBs weiterhin unbekannt ist, betont diese Studie, dass es sich bei diesen Ausbrüchen um häufige Ereignisse im Kosmos handelt. Sie liefern wertvolle Informationen zum Nachweis von Materie zwischen Galaxien und erweitern unser Verständnis der Struktur des Universums.

ASKAP ist derzeit das führende Radioteleskop zur Erkennung und Lokalisierung von FRBs. Die zukünftigen internationalen SKA-Teleskope, die derzeit in Westaustralien und Südafrika gebaut werden, werden voraussichtlich die Fähigkeiten von ASKAP übertreffen und es Astronomen ermöglichen, noch ältere und entferntere FRBs zu identifizieren.

Insgesamt erweitert diese bahnbrechende Entdeckung die Grenzen unseres Verständnisses des Universums und unterstreicht die Bedeutung schneller Funkstöße für die Aufklärung der Geheimnisse des Kosmos.

Quellen: Wissenschaft, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser