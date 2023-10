Eine unerwartete Kollision: Zwei Eisriesen-Exoplaneten erzeugen ein atemberaubendes Lichtspektakel

By

In einer überraschenden Entdeckung hat ein internationales Astronomenteam eine Kollision zwischen zwei Eisriesen-Exoplaneten beobachtet, die einen sonnenähnlichen Stern umkreisen. Diese gewaltige Kollision erzeugte eine Explosion aus Licht und Staub, die in der Zukunft zur Entstehung neuer Monde um einen neu entstandenen Planeten führen könnte. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse zeigen das helle Hitzenachglühen und die daraus resultierende Staubwolke, die dazu führte, dass der Mutterstern mit der Zeit dunkler wurde.

Die Astronomen schlossen sich zusammen, nachdem ein Enthusiast eine ungewöhnliche Veränderung in der Helligkeit des Sterns bemerkt hatte. Der Stern mit dem Namen ASASSN-21qj zeigte drei Jahre lang eine Verdoppelung seiner Infrarothelligkeit, bevor er im sichtbaren Licht verblasste. Das faszinierte das Team und veranlasste es, den Stern in den nächsten zwei Jahren intensiv zu studieren.

Weitere Analysen ergaben, dass die plausibelste Erklärung für die beobachteten Phänomene eine Kollision zwischen zwei Eisriesen-Exoplaneten war. Diese aus Eis und Gestein bestehenden Himmelskörper erzeugten ein Infrarotlicht, das von der NEOWISE-Mission der NASA entdeckt wurde. Dr. Simon Lock, einer der Co-Hauptautoren der Studie, erklärte, dass ihre Berechnungen und Computermodelle darauf hindeuten, dass Temperatur und Größe des leuchtenden Materials mit der Kollision zweier Eisriesen-Exoplaneten übereinstimmen.

Die durch den Einschlag entstandene Trümmerwolke bewegte sich schließlich vor den Stern und ließ ihn im sichtbaren Wellenlängenbereich dunkler werden. Es wird erwartet, dass sich diese Staubwolke in den nächsten Jahren entlang der Umlaufbahn des Kollisionsüberrests ausbreitet. Astronomen gehen davon aus, dass die Streuung des Lichts dieser Wolke mit bodengestützten Teleskopen und dem James Webb Space Telescope (JWST) der NASA nachgewiesen werden könnte.

Die Forscher werden das System genau beobachten, um etwaige weitere Entwicklungen zu beobachten. Dr. Zoe Leinhardt, eine Co-Autorin der Studie, bemerkte, dass es faszinierend wäre, die mögliche Verdichtung des Materials um den Überrest herum zu beobachten und möglicherweise ein Mondsystem zu bilden, das den neuen Planeten umkreist.

Diese faszinierende Entdeckung wirft Licht auf die intensive Dynamik der Planetenentstehung und bietet wertvolle Einblicke in die Prozesse, die unser Universum formen.

References:

– Natur: „Ein Nachglühen einer Planetenkollision und der Durchgang der daraus resultierenden Trümmerwolke“

– Universität Bristol: https://www.bristol.ac.uk/