Ein neues Material, das die Effizienz von Gesichtsmasken beim Einfangen von Coronavirus-Partikeln verbessert

Forscher der Universität Liverpool haben ein neues Material entwickelt, das das Potenzial hat, die Effizienz von Gesichtsmasken und anderen Filtergeräten beim Einfangen von Coronavirus-Partikeln erheblich zu steigern. Es wurde festgestellt, dass das Material, das in einem in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichten Artikel beschrieben wird, etwa 93 % wirksamer beim Einfangen von Proteinen ist, einschließlich der Proteine ​​des Coronavirus, und gleichzeitig die Atmungsaktivität gewährleistet.

Zum Team hinter diesem Durchbruch gehören Professor Peter Myers, ein Experte für Chromatographie, und Dr. Simon Maher, ein Experte für Massenspektrometrie. Zuvor hatten sie an Prozessen gearbeitet, bei denen Proteine ​​an der Oberfläche von chromatographischen Trägermaterialien haften. Professor Myers erkannte, dass die Umkehrung dieses Prozesses zur Absorption von Proteinen führen könnte, einschließlich des S1-Spike-Proteins, das die äußere Lipidmembran des SARS-CoV-2-Virus bedeckt.

Um das Material zu entwickeln, modifizierten die Forscher die Oberfläche eines kugelförmigen Siliciumdioxidpartikels, das in der Chromatographie verwendet wird, um es für das COVID-19-S1-Spike-Protein stark „klebrig“ zu machen. Sie erhöhten auch die Porosität und das Innenvolumen der Silica-Partikel und sorgten so für eine große Oberfläche und Kapazität zum Einfangen des Virus. Das Material wurde erfolgreich in Gesichtsmasken und Luftfiltern getestet, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, beispielsweise in Flugzeugen, Autos und Klimaanlagen.

Im Proof-of-Concept-Stadium erweist sich dieses neue Material als vielversprechend bei der Bekämpfung nicht nur von COVID-19, sondern auch von anderen Viren wie Influenza und Nipah. Das Forschungsteam konzentriert sich nun auf die Entwicklung noch fortschrittlicherer „klebriger“ Oberflächen für eine Vielzahl von Bioaerosolen, darunter auch neue Varianten des COVID-19-Virus.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet Möglichkeiten für einen verbesserten Schutz vor Infektionskrankheiten mit potenziellen Anwendungen in verschiedenen Branchen, in denen Luftfiltration von entscheidender Bedeutung ist. Die Weiterentwicklung und Verfeinerung des Materials könnte erheblich zur Prävention und Kontrolle künftiger Ausbrüche beitragen.

Referenz:

„Anbringung proteinadsorbierender Kieselsäurepartikel an der Oberfläche von Baumwollsubstraten zur Abscheidung von Bioaerosolen, einschließlich SARS-CoV-2“, Kieran Collings, Cedric Boisdon, Tung-Ting Sham, Kevin Skinley, Hyun-Kyung Oh, Tessa Prince, Adham Ahmed, Shaun H. Pennington, Philip J. Brownridge, Thomas Edwards, Giancarlo A. Biagini, Claire E. Eyers, Amanda Lamb , Peter Myers und Simon Maher, Nature Communications, 18. August 2023.