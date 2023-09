Größe und Form einer Korallenkolonie bestimmen die Komplexität und Gesundheit der Meere

Eine kürzlich von der Doktorandin Sofia Ferreira von der University of Hawaii in Hilo in Zusammenarbeit mit Meereswissenschaftlern durchgeführte Studie unterstreicht die Bedeutung der Größe und Form von Korallenkolonien für die Bestimmung der Komplexität und Gesundheit mariner Ökosysteme. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Vorhersage, wie Korallenriffe in Guam die Lebensraumkomplexität beeinflussen.

Korallen sind Architekten der Natur und gestalten vielfältige Lebensräume und Zufluchtsorte für Meerestiere. Ferreiras Team nutzte High-Tech-Unterwasserkameras und 3D-Photogrammetrietechniken, um 208 Korallenriffstandorte rund um Guam zu kartieren. Sie beurteilten einzeln über 12,000 Korallen und erfassten deren Größe und Wachstumsform.

Die Studie ergab, dass jede Kurve und jeder Winkel einer Korallenkolonie eine entscheidende Rolle für den Erhalt einer Vielzahl von Meeresarten spielt. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Größe und Morphologie der Korallenkolonie starke Prädiktoren für die Komplexität des Lebensraums in Guams Riffen sind und in Programme zur Korallenriffüberwachung einbezogen werden sollten.

Korallenriffe sind einer zunehmenden Bedrohung durch lokale und globale Stressfaktoren ausgesetzt. Das Verständnis der inneren Funktionsweise dieser Ökosysteme ist für deren Erhaltung von entscheidender Bedeutung. Ferreira hofft, dass ihre Ergebnisse Hoffnung geben und Erkenntnisse für zukünftige Forschungen über die Auswirkungen schwankender Rifflebensräume auf riffassoziierte Organismen im Klimawandel liefern.

Diese Studie trägt zu unserem Verständnis des komplexen Zusammenhangs zwischen den Eigenschaften von Korallenkolonien und der Komplexität des Meeresökosystems bei. Indem Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Korallenkolonien ihren umgebenden Lebensraum gestalten, können sie wirksamere Schutzstrategien zum Schutz dieser lebenswichtigen Ökosysteme entwickeln.

Quellen:

– Sofia B. Ferreira et al., Vorhersage der Lebensraumkomplexität mithilfe eines merkmalsbasierten Ansatzes an Korallenriffen in Guam, Wissenschaftliche Berichte (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– University of Hawaiʻi at Hilo (Quellenartikel)