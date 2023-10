Der russische Teil der Internationalen Raumstation erfährt das dritte Kühlmittelleck innerhalb eines Jahres

Im russischen Segment der Internationalen Raumstation (ISS) kam es zum dritten Kühlmittelleck in weniger als einem Jahr, was Zweifel an der Zuverlässigkeit des russischen Raumfahrtprogramms aufkommen ließ. Der Vorfall ereignete sich, als Flocken gefrorenen Kühlmittels in einer von der NASA bereitgestellten Live-Übertragung des Orbitallabors zusammen mit der Funkkommunikation zwischen der US-Missionskontrolle und Astronauten beobachtet wurden. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bestätigte das Leck in einer Erklärung und versicherte, dass die Besatzung und die Station nicht in unmittelbarer Gefahr seien.

Das Kühlmittelleck stammte aus dem externen Kühlerkreislauf des Nauka-Moduls, auch bekannt als Multipurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), das 2012 zur ISS geliefert wurde. Die NASA forderte die Besatzung und die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli auf, die Situation zu untersuchen Später wurde berichtet, dass das Leck vom Ersatzkühler von Nauka herrührte.

Die NASA bestätigte, dass die Besatzung nie gefährdet war und dass der Primärkühler auf Nauka normal funktionierte. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Besatzung angewiesen, die Fensterläden an den Fenstern des US-Segments zu schließen, um eine mögliche Kontamination zu verhindern. Dies ist das dritte Kühlmittelleck auf der russischen Seite der ISS in weniger als einem Jahr.

Frühere Vorfälle von Kühlmittellecks ereigneten sich im Dezember 2022 und Mitte Februar, wobei ein Sojus-Raumschiff bzw. das russische Frachtschiff Progress MS-21 betroffen waren. Die wiederkehrenden Lecks haben Fragen zu ihrer Ursache aufgeworfen, da es unwahrscheinlich ist, dass mehrere Lecks durch Meteoriten verursacht werden. Der Raumfahrtanalyst Jonathan McDowell vermutet, dass ein systematisches Problem schuld sein könnte, an dem möglicherweise ein Subunternehmer beteiligt ist.

Die Zuverlässigkeit russischer Raumfahrtsysteme wurde in Frage gestellt, was durch die gescheiterte Mondsonde im August noch verstärkt wurde. Der russische Raumfahrtsektor hatte in den letzten Jahren mit Finanzierungsengpässen, Ausfällen und Korruptionsskandalen zu kämpfen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die ISS ein Symbol der anhaltenden Zusammenarbeit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten inmitten von Spannungen und Sanktionen.

Quelle: Agence France-Presse