Ein Kühlmittelleck wurde am Nauka-Modul der Internationalen Raumstation entdeckt

Am Nauka-Wissenschaftsmodul, Teil der Internationalen Raumstation (ISS), wurde ein Kühlmittelleck beobachtet. Die NASA-Missionskontrolle in Houston informierte die ISS-Besatzung über die Situation und forderte eine visuelle Bestätigung und Informationen über die Quelle des Lecks. Externe Kameras nahmen Bilder von Flocken auf, die aus der Nähe des Nauka-Moduls kamen, aber die genaue Position des Lecks war schwer zu bestimmen. Fotos wurden vom Stationskommandanten Andreas Mogensen aufgenommen und zur Analyse an den Boden geschickt.

Roscosmos, die russische Raumfahrtbehörde, bestätigte über soziale Medien, dass das Leck vom externen Backup-Kühler des Moduls herrührte. Dieser Kühler wurde vor über zehn Jahren geliefert und Anfang des Jahres auf dem Nauka-Modul installiert. Während die Situation analysiert wird, versicherte Roskosmos, dass keine Gefahr für die Besatzung oder die Station bestehe. Die Ursache des Lecks ist noch unbekannt.

Das Nauka-Modul wurde im Juli 2021 gestartet, einige Jahre später als ursprünglich geplant. Kurz nach dem Start kam es zu Antriebsproblemen und ein Programmierfehler führte später dazu, dass es sich unkontrolliert drehte, bevor es wieder auf Kurs gebracht wurde. Dieser Vorfall ist auch das dritte Kühlmittelleck an russischer Raumfahrtausrüstung auf der ISS innerhalb eines Jahres. Zuvor wurden die Kühler der Sojus MS-22 und Progress MS-21 durch Mikrometeoritentrümmer beschädigt, was zum Verlust von Kühlmittel führte.

Aktuelle Informationen zur Situation werden bereitgestellt, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Die NASA hat noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben.

Quellen:

- Umlaufgeschwindigkeit – Derek Richardson