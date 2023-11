Kontroversen rund um Didier Raoults Forschung: Ein genauerer Blick

Der prominente französische Wissenschaftler für Infektionskrankheiten, Didier Raoult, der für seine Befürwortung von Hydroxychloroquin als mögliche Behandlung von COVID-19 bekannt ist, musste kürzlich einen Rückschlag hinnehmen, da zwei seiner Arbeiten aus ethischen Gründen zurückgezogen wurden. Die Rücknahmen erfolgten, nachdem andere Wissenschaftler Hunderte von Veröffentlichungen des zuvor von Raoult geleiteten Forschungsinstituts kritisiert hatten.

Die beiden zurückgezogenen Artikel mit den Titeln „Erhöhte Darmredoxwirkung und Abbau anaerober und methanogener Prokaryoten bei schwerer akuter Malnutrition“ und „Die Veränderung der Darmmikrobiota ist durch eine Proteobakterien- und Fusobakterienblüte in Kwashiorkor und einen Mangel an Bacteroidetes in Marasmus gekennzeichnet“ wurden in Scientific Reports veröffentlicht im Jahr 2016 bzw. 2019. Diese Arbeiten wurden etwa 160-mal zitiert, was auf ihre Bedeutung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft hinweist.

Die am Montag veröffentlichten Widerrufsbescheide verdeutlichten das Fehlen einer angemessenen ethischen Genehmigung durch eine Ethikkommission in Niger oder Senegal, wo die Studienteilnehmer ansässig waren. In den Bekanntmachungen hieß es zwar, die Autoren seien nicht in der Lage, relevante Unterlagen vorzulegen, doch Raoult, der mit den Rückzügen nicht einverstanden war, antwortete auf Bitten um Stellungnahme nicht.

Die ethischen Bedenken im Zusammenhang mit Raoults Arbeit wurden erstmals von wachsamen PubPeer-Benutzern, darunter der Ermittlerin Elisabeth Bik, öffentlich zur Kenntnis gebracht. Bik, die zuvor in zahlreichen Artikeln von Raoult ähnliche Bedenken geäußert hatte, sah sich aufgrund ihrer Bemühungen, mögliche ethische Verstöße aufzuklären, Belästigungen und rechtlichen Drohungen ausgesetzt.

Bemerkenswert ist, dass die beiden zurückgezogenen Papiere Teil einer größeren Forschungsgruppe des Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) in Marseille, Frankreich, waren, die aufgrund der Verwendung derselben Ethik-Genehmigungsnummer trotz der Untersuchung unterschiedlicher Themen Verdacht erregte. Proben und Länder. Kritiker machten Scientific Reports und andere Fachzeitschriften im Sommer 2022 auf ihre Bedenken aufmerksam, erhielten jedoch keine Antwort.

Angesichts der Schwere der Vorwürfe markierte der Verlag PLOS fast 50 Artikel von Raoult mit dem Ausdruck seiner Besorgnis und leitete eine umfassende Untersuchung der Informationen zur Ethikgenehmigung ein. Endgültige Schlussfolgerungen zu diesen Untersuchungen werden jedoch erst in einem Jahr erwartet.

Im Jahr 2021 trat Raoult nach einer Inspektion durch die französische Nationalagentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten als Direktor von IHU-MI in den Ruhestand. Die Inspektion ergab erhebliche Mängel und Nichteinhaltung der Vorschriften für die Forschung an menschlichen Probanden.

Während Kontroversen und Widerrufe Zweifel an der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Forschung aufkommen lassen können, unterstreichen sie auch die Bedeutung einer strengen ethischen Kontrolle und der Einhaltung etablierter Standards. Das Bewusstsein für solche Vorfälle fördert die Wachsamkeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft und unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Prüfung, um die höchsten ethischen Standards in der Forschung sicherzustellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was waren die Hauptbedenken hinsichtlich der Papiere von Didier Raoult?

A: Das Hauptanliegen war das Fehlen einer angemessenen ethischen Genehmigung für die Studien, die in Niger oder Senegal, wo die Teilnehmer ansässig waren, durchgeführt wurden.

F: Wer hat die Bedenken hinsichtlich Raoults Papieren geäußert?

A: Bedenken hinsichtlich Raoults Papieren wurden von wachsamen PubPeer-Benutzern, insbesondere von der Ermittlerin Elisabeth Bik, öffentlich zur Kenntnis gebracht.

F: Welche Maßnahmen hat der Verlag PLOS in Bezug auf Raoults Papiere ergriffen?

A: PLOS hat fast 50 von Raoults Papieren mit dem Ausdruck seiner Besorgnis versehen und eine Untersuchung der Informationen zur Ethikgenehmigung eingeleitet. Es wird erwartet, dass die Untersuchung noch mindestens ein Jahr dauern wird.

F: Warum ist Didier Raoult als Direktor von IHU-MI zurückgetreten?

A: Raoult trat als Direktor des IHU-MI zurück, nachdem bei einer Inspektion durch die französische Nationale Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten schwerwiegende Mängel und die Nichteinhaltung von Vorschriften für die Forschung an Menschen festgestellt wurden.