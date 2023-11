Neue Forschungsergebnisse geben Aufschluss über die Entstehung des Himalaya und des tibetischen Plateaus

By

Jüngste Studien haben bahnbrechende Beweise erbracht, die unser Verständnis der Entstehung des Himalaya und des tibetischen Plateaus in Frage stellen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Großindien vor seiner Kollision mit Asien eine massive tektonische Platte mit einer Breite von bis zu 3,000 Kilometern war. Dieses neue Verständnis hat erhebliche Auswirkungen auf unser Wissen über geologische Konvergenz und die Geschichte dieser Regionen.

Früher gab es auf der Erde nur zwei Kontinente: Laurasia und Gondwanaland. Der indische Subkontinent war einst Teil von Gondwanaland, das vor etwa 150 Millionen Jahren schließlich auseinanderbrach. Ein Teil dieser Indischen Platte trennte sich von Gondwanaland und verschwand später unter dem Himalaya und dem tibetischen Plateau. Um die alte Landmasse, die als Großindien bekannt ist und während dieses Prozesses verloren ging, besser zu verstehen, ist es wichtig, ihre ursprüngliche Größe und Eigenschaften zu bestimmen.

Vor dieser Untersuchung waren die Schätzungen über die Ausdehnung des Großraums Indien sehr unterschiedlich und reichten von einigen hundert Kilometern bis zu über 2,000 Kilometern. Eine aktuelle Studie von Forschern der China University of Geosciences (Peking) zusammen mit Kollegen anderer Institutionen, darunter der Ludwig-Maximilians-Universität und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, hat jedoch überzeugende Beweise geliefert, die ein großes Großindien unterstützen. Durch eine umfassende Analyse geologischer, paläontologischer und paläomagnetischer Daten aus dem Sangdanlin-Abschnitt in Südtibet konnten die Forscher die Mindestgröße von Großindien abgrenzen.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Großindien eine einzige tektonische Platte war, die sich über eine Länge von 2,000 bis 3,000 Kilometern erstreckte, bevor sie unter Asien abtauchte. Dieser Befund stellt frühere Modelle in Frage, die darauf hinwiesen, dass Indien aus kleineren Platten bestand oder dass es mehrere Kollisionsstadien gab. Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass die seit der Indien-Asien-Kollision vor 55 Millionen Jahren durch Subduktion verbrauchte Lithosphäre größer war als der heutige indische Subkontinent und sich etwa 2,000 bis 3,000 Kilometer nach Norden erstreckte. Diese Subduktion von fast 5 Millionen Quadratkilometern Lithosphäre spielte wahrscheinlich eine bedeutende Rolle bei der Entstehung des tibetischen Plateaus.

Häufigste Fragen

1. Was ist Großindien?

Unter „Großindien“ versteht man die alte Landmasse, die existierte, bevor die Indische Platte mit Asien kollidierte. Es handelte sich um eine massive tektonische Platte, die sich über eine Breite von bis zu 3,000 Kilometern erstreckte.

2. Welchen Einfluss hat die Größe des Großraums Indien auf unser Verständnis des Himalaya und des tibetischen Plateaus?

Durch die Bestimmung der Größe von Großindien können Wissenschaftler Einblicke in die Prozesse gewinnen, die zur Entstehung des Himalaya und des tibetischen Plateaus führten. Die Subduktion einer so großen Lithosphäre trug wesentlich zum Aufstieg des tibetischen Plateaus bei.

3. Wie wurde die Größe von Großindien bestimmt?

Die Forscher nutzten eine Kombination aus geologischen, paläontologischen und paläomagnetischen Daten, um die Mindestgröße von Großindien abzuschätzen. Diese umfassende Analyse lieferte überzeugende Beweise für ein großes Großindien.

4. Welche Implikationen hat diese Forschung?

Diese Forschung stellt frühere Modelle der Indien-Asien-Kollision in Frage und bietet eine neue Perspektive auf die Entstehung des südlichen Randes Asiens. Es trägt zu unserem Verständnis der tektonischen Geschichte Indiens und der geologischen Strukturen in der Region bei.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)