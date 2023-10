By

Das Artemis-Programm der NASA, dessen Ziel es ist, Astronauten zurück zum Mond zu schicken, hat mit der Installation aller vier RS-25-Triebwerke auf Core Stage-2 für den Einsatz in der Artemis-2-Mission einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Motoren wurden erfolgreich in das Antriebs- und Avioniksystem integriert, was einen großen Fortschritt im Programm darstellt. Die Kernstufe mit einer Höhe von 212 Fuß verfügt über zwei große Flüssigtreibstofftanks und die vier RS-25-Triebwerke.

Der Installationsprozess begann Anfang September, das endgültige Triebwerk wurde am 20. September eingebaut. Die NASA hat erklärt, dass die Befestigung und Ausstattung aller vier Triebwerke auf der Bühne ein zeitaufwändiger Prozess ist, der das Befestigen verschiedener Komponenten sowie die Durchführung von Tests und Überprüfungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion erfordert Leistung.

Obwohl bei der Kernstufe 2 Fortschritte erzielt wurden, hat ein Schweißproblem in der Michoud-Montageanlage die Arbeit an der Kernstufe 3, die für die Artemis-3-Mission von entscheidender Bedeutung ist, vorübergehend verlangsamt. Die NASA ist jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird. Die Fertigstellung von Kernstufe 2 wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen, während die Fertigstellung von Kernstufe 3 für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant ist.

Zusätzlich zu den Motorinstallationen haben die überarbeiteten RS-25-Motoren ihren ersten Zertifizierungstest durchlaufen. Die Motoren wurden 550 Sekunden lang getestet und übertrafen damit die erforderliche Dauer um 50 Sekunden. Dieser Test ist der erste von zwölf geplanten Tests bis 12 und zielt darauf ab, die Wirksamkeit neuer Motorkomponenten zu bewerten.

Trotz der Fortschritte wurde das Artemis-Programm der NASA wegen seiner Nachhaltigkeit und hohen Kosten kritisiert. Die im Programm verwendete, völlig entbehrliche SLS-Mondrakete wurde vom Generalinspekteur als unbezahlbar eingestuft. Die NASA engagiert sich jedoch weiterhin für das Programm und arbeitet an der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen.

