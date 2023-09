Das Riesen-Magellan-Teleskop: Die Geheimnisse des Universums enthüllen

By

Das Giant Magellan Telescope (GMT) steht mit der Herstellung und Politur seines siebten und letzten Primärspiegels kurz vor der Fertigstellung. Das GMT wird aus sieben 8.4-Meter-Spiegeln bestehen, die zusammen eine Lichtsammelfläche von 368 Quadratmetern bilden und damit die größte und anspruchsvollste Optik sind, die jemals hergestellt wurde. Mit einem zehnmal höheren Auflösungsvermögen als das Hubble-Weltraumteleskop zielt das GMT darauf ab, unsere Sicht und unser Verständnis des Universums zu revolutionieren.

Bei der Herstellung der Spiegel kommt eine einzigartige Glasschmelztechnik zum Einsatz. Das Richard F. Caris Mirror Lab der University of Arizona hat den Deckel von fast 20 Tonnen reinem optischen Glas in einem speziell entwickelten Ofen geschlossen. Das Glas wird auf über 2,000 Grad Fahrenheit erhitzt und nach außen gedrückt, um die gekrümmte Oberfläche des Spiegels zu formen. Nach dreimonatiger Abkühlung geht der Spiegel in die Polierphase über.

Anschließend erfolgt die Integration und Prüfung der fertigen Spiegel, wobei alle sieben Spiegel zu einem Trägersystem-Prototyp für optische Leistungstests zusammengebaut werden. Nach dem Zusammenbau funktionieren die Spiegel wie ein einziger monolithischer Spiegel, was zu einer bis zu 200-fachen Empfindlichkeit und einer vierfachen Bildauflösung aktueller Weltraumteleskope führt.

Das GMT verspricht beispiellose astronomische Erkenntnisse. Seine unglaubliche Empfindlichkeit und Auflösung ermöglichen die detaillierte Analyse von Himmelsobjekten und deren Herkunft und liefern wertvolle chemische Daten. Es wird auch in der Lage sein, Planeten mit hoher räumlicher und spektraler Auflösung zu untersuchen und möglicherweise die Geheimnisse darüber zu enthüllen, ob es Leben außerhalb der Erde gibt.

Es wird erwartet, dass das Teleskop Ende des Jahrzehnts das erste Licht sehen wird. Mit seinen leistungsstarken Fähigkeiten zielt das GMT darauf ab, einige der tiefgreifendsten Fragen der Menschheit zum Universum und unserem Platz darin zu beantworten. Woher kamen wir? Sind wir alleine? Das GMT ist bereit, die Geheimnisse des Kosmos zu entschlüsseln und uns ein besseres Verständnis unserer Existenz zu vermitteln.

