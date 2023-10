Aufbau eines globalen Simulationsrahmens für die atmosphärische physikalisch-chemische Kopplung mit variabler Auflösung

Ein Forschungsteam der University of Science and Technology of China (USTC) hat einen globalen Modellierungsrahmen mit variabler Auflösung entwickelt, um atmosphärischen Sand und Staub zu untersuchen. Unter der Leitung von Prof. Zhao Chun nutzte das Team eine Fallstudie zu Staubaerosolen und veröffentlichte ihre Ergebnisse im Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Atmosphärische Staubaerosole spielen eine entscheidende Rolle im Klimasystem der Erde, ihre genaue Modellierung war jedoch aufgrund der eingeschränkten horizontalen Auflösung eine Herausforderung. Frühere Studien verwendeten Downscaling-Methoden für regionale hochauflösende Simulationen, die zu Grenzproblemen führen und Wechselwirkungen zwischen regionalem atmosphärischem Staub und großräumiger Zirkulation einschränken können. Um diese Einschränkungen zu überwinden, verwendete das Forschungsteam ein globales Atmosphärenmodell mit variabler Auflösung und regionalen Verfeinerungsfunktionen.

Das Team konstruierte einen Modellierungsrahmen für segmentierte verfeinerte Aerosole und ihre Rückkopplungseffekte auf der Grundlage des Leistungskerns des globalen Atmosphärenmodells MPAS mit variablem Gitter. Das Modell liefert im Vergleich zu Beobachtungen und früheren Studien eine genauere räumliche Verteilung von Staub und Sand. Tatsächlich gelang mit dieser Forschung die erste Staubsimulation in einem konvektiv aufgelösten Maßstab (4 km) innerhalb eines globalen Rahmens.

Die Ergebnisse der Simulation zeigten, dass konvektiv aufgelöste Skalensimulationen die Nassreinigungseffizienz von Staub verbessern und die Staubmassenkonzentration durch Auflösung des konvektiven Niederschlagsprozesses verringern. Dieser Durchbruch ermöglicht es Wissenschaftlern, die Mechanismen hinter den Aerosolauswirkungen auf regionale und globale Wetter- und Klimasysteme aufzudecken.

Zukünftige Arbeiten werden sich auf die Entwicklung physikalischer und chemischer Parametrisierungen, die Optimierung der KI-basierten Modellleistung und die tiefere Untersuchung der Mechanismen von Aerosoleinflüssen konzentrieren. Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis und zur Vorhersage des Verhaltens von atmosphärischem Staub und seiner Auswirkungen auf das Erdklima.

Quelle: Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2023). DOI: 10.1029/2023MS003636

Quelle: Universität für Wissenschaft und Technologie von China