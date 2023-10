Der Vulkan Santiaguito setzt weiterhin Gas und Asche frei

By

Das Nationale Institut für Seismologie, Vulkanologie, Meteorologie und Hydrologie (INSIVUMEH) hat eine ständige Entgasung und mäßige Explosionen am Vulkan Santiaguito gemeldet. Diese vulkanischen Aktivitäten haben zur Bildung einer Gassäule geführt, die 500 Meter über die Vulkankuppel reicht. Darüber hinaus kommt es zu periodischen Explosionen, die Lawinen und eine Gas- und Aschesäule auslösen, die bis zu einer Höhe von 3,300 Metern über dem Meeresspiegel reicht und sich nach Westen ausbreitet.

Die vulkanische Aktivität hat zum Vorkommen feiner Aschepartikel und einer nebligen Umgebung in der Nähe des Vulkans Santiaguito geführt. Diese Bedingungen können möglicherweise die Gesundheit und Sicherheit der umliegenden Gemeinden beeinträchtigen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass pyroklastische Ströme über große Entfernungen in verschiedene Richtungen auftreten. Als Reaktion auf diese potenzielle Gefahr empfiehlt das Exekutivsekretariat von CONRED (Nationale Koordinierung für Katastrophenvorsorge) den Bewohnern, die in der Nähe des Vulkans leben, sich an die Behörden zu wenden und sich mit dem Reaktionsplan für das Gebiet vertraut zu machen.

Für die Bewohner ist es von entscheidender Bedeutung, über die anhaltende vulkanische Aktivität informiert zu bleiben und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Regelmäßige Aktualisierungen und Informationen über die Aktivitäten der Vulkane Fuego und Pacaya können über das täglich von INSIVUMEH herausgegebene vulkanologische Bulletin abgerufen werden.

Bleiben Sie wachsam und befolgen Sie die Richtlinien der Behörden, um die mit vulkanischer Aktivität verbundenen Risiken zu mindern.

Definitionen:

– Entgasung: Die Freisetzung von Gasen wie Schwefeldioxid und Kohlendioxid aus dem Magma eines Vulkans.

– Pyroklastischer Fluss: Eine sich schnell bewegende Mischung aus heißem Gas, Asche und vulkanischem Schutt, die während eines Ausbruchs die Hänge eines Vulkans hinunterfließt.

Quellen:

– Daily Volcanological Bulletin, herausgegeben vom National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology, and Hydrology (INSIVUMEH)

– Exekutivsekretariat von CONRED (Nationale Koordinierung für Katastrophenvorsorge)