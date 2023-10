Ein konsistenter Stoffwechsel kann für Süßwasserinsekten in salzhaltigem Wasser kostspielig sein

Eine aktuelle Studie der North Carolina State University gibt Aufschluss darüber, warum einige Süßwasserinsekten in salzhaltigem Wasser Probleme haben. Die Forschung legt nahe, dass das Fehlen metabolischer Reaktionen auf einen erhöhten Salzgehalt ein Faktor sein könnte, der dazu beiträgt. Der Salzgehalt bezieht sich auf die Konzentration von Salzen in einer aquatischen Umgebung, die über Natrium hinausgeht.

Süßwasserlebensräume werden aufgrund verschiedener Faktoren wie Streusalz, landwirtschaftlichem Abfluss, Förderung von Kohle und Erdgas, Dürre und Anstieg des Meeresspiegels salziger. Diese Änderungen des Salzgehalts wirken sich auf die Vielfalt der Organismen aus, einschließlich Süßwasserinsekten, die als Indikatoren für die Gesundheit des Ökosystems dienen.

Wassertiere, einschließlich Insekten und Krebstiere, müssen in ihrem Körper ein Gleichgewicht von Wasser und Salzen aufrechterhalten, ein Prozess, der Osmoregulation genannt wird. Idealerweise würden diese Tiere in einer Umgebung gedeihen, in der der äußere Salzgehalt dem inneren Salzgehalt entspricht, wodurch der Energiebedarf für die Osmoregulation verringert wird.

Die Studie ergab jedoch, dass ein höherer Salzgehalt häufig mit einer erhöhten Ionenaufnahmerate bei Süßwasserinsekten einhergeht, was zu Entwicklungsverzögerungen oder zum Tod führt. Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass Süßwasserinsekten in salzigeren Umgebungen so viel Energie für die Osmoregulation aufwenden, dass es ihnen schwerfällt, zu wachsen oder zu gedeihen.

Um diese Hypothese zu testen, maßen die Forscher die Stoffwechselraten von Krebstieren, Insekten und Schnecken unter verschiedenen Salzgehaltsbedingungen. Sie fanden heraus, dass die Stoffwechselraten von Krebstieren und Schnecken in verdünnten Umgebungen anstiegen, während die Stoffwechselraten von Insekten unabhängig vom Salzgehalt konstant blieben.

Darüber hinaus stellte das Team fest, dass Kalzium der Hauptgrund für den erhöhten Stoffwechsel bei Nicht-Insekten mit geringerem Salzgehalt war, da diese Tiere härter arbeiteten, um Kalziumionen zu transportieren. Insekten hingegen hatten in salzigeren Umgebungen eine höhere Transportrate für Kalziumionen, obwohl ihre Stoffwechselraten nicht anstiegen. Dies deutet darauf hin, dass Insekten einen geringeren Bedarf an Kalzium haben und möglicherweise Ressourcen nutzen, die sonst für Wachstum und Entwicklung verwendet würden, um einer übermäßigen Ionenaufnahme in salzigeren Umgebungen entgegenzuwirken.

Die Studie stellt die Annahme in Frage, dass Süßwasserinsekten in Umgebungen gedeihen, die ihrem inneren Salzgehalt nahe kommen. Stattdessen ermöglicht ihr geringer Bedarf an Kalzium, dass sie in verdünnten Umgebungen gedeihen, in denen normalerweise Insekten dominieren. Umgekehrt scheint ein niedriger Kalziumgehalt für Krebstiere und Schnecken eine Belastung zu sein.

Weitere Forschungen werden untersuchen, ob diese physiologischen Unterschiede auf die Abstammung der Organismen oder auf ihre Verwendung von Kalzium in Exoskeletten und Panzern zurückzuführen sind.

Zusammenfassend zeigt die Studie die potenziellen Kosten eines konsistenten Stoffwechsels für Süßwasserinsekten in salzhaltigem Wasser auf. Die Ergebnisse ermöglichen ein besseres Verständnis darüber, wie sich Änderungen des Salzgehalts auf aquatische Ökosysteme auswirken, und können als Grundlage für Naturschutzbemühungen dienen.

Quelle: North Carolina State University.

Quelle: Jamie K. Cochran et al., Respirometrie zeigt große abstammungsbedingte Unterschiede in der Energie der Osmoregulation bei wirbellosen Wassertieren, Journal of Experimental Biology (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [Keine URL angegeben]