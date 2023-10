Ist die integrierte Informationstheorie des Bewusstseins Pseudowissenschaft?

Auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen, da mehr als 100 Bewusstseinsforscher einen Brief unterzeichnet haben, in dem sie die integrierte Informationstheorie (IIT) als Pseudowissenschaft kritisieren. Die vom Neurowissenschaftler Giulio Tononi vorgeschlagene Theorie zielt darauf ab, mathematisch präzise Bedingungen für die Bestimmung zu liefern, ob ein System bewusst ist oder nicht. Es legt nahe, dass Bewusstsein entsteht, wenn in einem System als Ganzes mehr integrierte Informationen (Phi) vorhanden sind als in seinen Teilen.

Die Unterzeichner des Briefes befürchten, dass die Verbindung der Bewusstseinswissenschaft mit einer aus ihrer Sicht pseudowissenschaftlichen Theorie die Glaubwürdigkeit des Fachgebiets negativ beeinflussen könnte. Andererseits argumentieren Gegner, dass unbegründete Vorwürfe der Pseudowissenschaft die gesamte Wissenschaft des Bewusstseins selbst diskreditieren können. Während Aspekte der IIT getestet wurden, mangelt es der Theorie als Ganzes an experimenteller Unterstützung für ihre kühnen und kontraintuitiven Implikationen.

Ein umstrittener Bereich ist das breite Spektrum des Bewusstseins, das das IIT vorschlägt und das an „Panpsychismus“ grenzt, den Glauben, dass Bewusstsein das physische Universum durchdringt. Kritiker argumentieren, dass die nichtwissenschaftlichen Axiome und philosophischen Überlegungen der Theorie zu ihrem wahrgenommenen pseudowissenschaftlichen Charakter beitragen. Sie betonen die Notwendigkeit, die Wissenschaft von der Philosophie des Bewusstseins zu unterscheiden.

Es ist erwähnenswert, dass Bewusstsein nicht nur auf wissenschaftliche Untersuchungen beschränkt ist. Im Gegensatz zu öffentlich beobachtbaren Phänomenen wird Bewusstsein privat erlebt und kann nicht direkt beobachtet oder reproduziert werden. Daher ist es eine Herausforderung, die Richtigkeit einer Bewusstseinstheorie durch Experimente zu beweisen. Der direkte Zugriff, den wir auf unser eigenes Bewusstsein haben, kann jedoch wertvolle Einblicke in dessen Natur liefern.

Obwohl das IIT sowohl in wissenschaftlicher als auch in philosophischer Hinsicht seine Mängel aufweist, ist es lobenswert, weil es die Notwendigkeit einer Kombination von Wissenschaft und Philosophie bei der Erforschung des Bewusstseins erkennt. Eine Partnerschaft zwischen diesen Disziplinen könnte mehr Licht auf die schwer fassbare Natur des Bewusstseins werfen.

