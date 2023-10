Bürgerkrieg unter Bewusstseinsforschern: Ist integrierte Informationstheorie Pseudowissenschaft?

Das Gebiet der Bewusstseinsforschung befindet sich derzeit in einem Bürgerkrieg, wobei die Forscher über die Gültigkeit der integrierten Informationstheorie (IIT) uneinig sind. Mehr als 100 Bewusstseinsforscher haben kürzlich einen Brief unterzeichnet, in dem sie IIT als Pseudowissenschaft beschuldigen. Andere Fachleute aus dem Bereich reagierten jedoch mit der Kritik, der Brief sei schlecht begründet und unverhältnismäßig. Beide Seiten sind besorgt über die Glaubwürdigkeit und die langfristige Gesundheit der Bewusstseinswissenschaft.

IIT, vorgeschlagen vom Neurowissenschaftler Giulio Tononi, ist eine ehrgeizige Theorie, die darauf abzielt, mathematisch präzise Bedingungen für die Bestimmung bereitzustellen, wann ein System, beispielsweise ein Gehirn, bei Bewusstsein ist. Die Theorie dreht sich um ein mathematisches Maß namens ϕ, das die Integration von Informationen innerhalb eines Systems darstellt. Laut IIT wird ein System bewusst, wenn es im Gesamtsystem mehr ϕ gibt als in irgendeinem seiner Teile.

Kritiker des IIT argumentieren, dass zwar bestimmte Aspekte der Theorie getestet wurden, es jedoch kaum experimentelle Unterstützung für ihre kühnen und kontraintuitiven Implikationen gibt. Gegner des Briefes behaupten jedoch, dass dieser Mangel an experimenteller Unterstützung für alle aktuellen Bewusstseinstheorien gilt und die Herausforderungen aktueller Neuroimaging-Techniken widerspiegelt.

Bemerkenswert ist, dass kürzlich auch eine „kontroverse Zusammenarbeit“ zwischen dem IIT und einer anderen populären Bewusstseinstheorie, der Global-Workspace-Theorie, stattgefunden hat. Diese Zusammenarbeit beinhaltete die gemeinsame Gestaltung von Experimenten und die vorherige Einigung darüber, welche Ergebnisse für jede Theorie von Vorteil sein würden. Die erste Runde experimenteller Ergebnisse lieferte gemischte Ergebnisse, wobei einige Teile des IIT bestätigten und andere Aspekte der Global-Workspace-Theorie unterstützten.

Ein Faktor, der die Debatte beeinflussen könnte, ist, dass IIT nicht nur auf wissenschaftlichen Experimenten beruht, sondern auch philosophische Reflexion einbezieht. Es beginnt mit fünf Axiomen, von denen Befürworter behaupten, dass sie durch die Aufmerksamkeit auf unsere eigene bewusste Erfahrung erkannt werden können. Diese Axiome werden dann in fünf entsprechende Postulate übersetzt, die die Eigenschaften beschreiben, die ein System zur Verkörperung des Bewusstseins benötigt.

Das vorliegende Problem geht über den Bereich der Wissenschaft hinaus, da Bewusstsein nichts ist, was öffentlich beobachtbar ist. Es ist privat durch unsere eigene subjektive Erfahrung bekannt. Dies macht es zwar schwierig, experimentell nachzuweisen, welche Bewusstseinstheorie richtig ist, bedeutet aber auch, dass wir direkten Zugang zum Phänomen selbst haben. Daher ist eine Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Philosophie notwendig, um das Bewusstsein vollständig zu verstehen und sich ihm zu nähern.

Es ist wichtig anzumerken, dass das IIT zwar sowohl in wissenschaftlicher als auch in philosophischer Hinsicht seine Mängel aufweist, aber dennoch Pionierarbeit leistet, wenn es darum geht, die Grenzen wissenschaftlicher Experimente zu akzeptieren und philosophische Erkenntnisse einzubeziehen. Nur durch Zusammenarbeit und einen ganzheitlichen Ansatz können wir hoffen, unser Verständnis des Bewusstseins voranzutreiben.

