Die Spannungen in der Bewusstseinsforschung nehmen zu, da über 100 Forscher die integrierte Informationstheorie kritisieren

Im Bereich der Bewusstseinsforschung gibt es eine hitzige Debatte über die Gültigkeit der Integrierten Informationstheorie (IIT), wobei mehr als 100 Forscher einen Brief unterzeichnet haben, in dem sie ihr Pseudowissenschaft vorwerfen. Obwohl das IIT ein breiteres Verständnis des Bewusstseins vorschlägt, argumentieren Kritiker, dass es der Theorie an umfassender empirischer Unterstützung mangelt. Darüber hinaus glauben einige Forscher, dass die Vermischung wissenschaftlicher und philosophischer Perspektiven im IIT seine wissenschaftliche Genauigkeit beeinträchtigen könnte.

Der Konflikt zwischen den Unterzeichnern des Briefes und den Befürwortern des IIT dreht sich um Bedenken hinsichtlich der langfristigen Glaubwürdigkeit der Bewusstseinswissenschaft. Diejenigen, die den Brief unterzeichnet haben, befürchten, dass die Verknüpfung der Bewusstseinswissenschaft mit einer ihrer Meinung nach pseudowissenschaftlichen Theorie den Ruf des Fachgebiets schädigen könnte. Andererseits befürchten Befürworter des IIT, dass unbegründete Anschuldigungen der Pseudowissenschaft die gesamte Wissenschaft des Bewusstseins beeinträchtigen werden.

Das vom Neurowissenschaftler Giulio Tononi vorgeschlagene IIT zielt darauf ab, präzise mathematische Bedingungen für die Bestimmung des Vorhandenseins von Bewusstsein in jedem System festzulegen. Im Kern führt die Theorie ein Maß für integrierte Information mit der Bezeichnung ϕ ein, das darauf hindeutet, dass ein System bewusst wird, wenn es im System als Ganzes mehr ϕ gibt als in irgendeinem seiner Teile. Folglich impliziert IIT, dass das Bewusstsein möglicherweise weiter verbreitet ist als allgemein angenommen, was mit dem Konzept des Panpsychismus übereinstimmt.

Gegner des IIT argumentieren jedoch, dass bestimmte Aspekte der Theorie zwar getestet wurden, der Theorie als Ganzes jedoch eine substantielle experimentelle Unterstützung für ihre kühnen und kontraintuitiven Implikationen fehlt. Gegenargumente behaupten, dass dieser Mangel an experimentellen Beweisen nicht nur bei IIT auftritt, sondern vielmehr eine häufige Herausforderung in aktuellen Bewusstseinstheorien aufgrund von Einschränkungen bei Neuroimaging-Techniken darstellt.

Um das Bewusstsein zu verstehen, wurde eine kontroverse Zusammenarbeit zwischen dem IIT und einer anderen Theorie namens Global Workspace Theory durchgeführt. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, Experimente zu entwerfen, die jede Theorie begünstigen und voreingenommene Interpretationen der Ergebnisse verhindern. Die ersten Ergebnisse ergaben eine Mischung aus Unterstützung für beide Theorien, mit einem leichten Vorteil zugunsten der IIT.

Es ist wichtig zu beachten, dass IIT nicht nur auf wissenschaftlichen Experimenten beruht, sondern auch philosophische Überlegungen einbezieht. Die Theorie beginnt mit fünf Axiomen, die aus persönlichen bewussten Erfahrungen abgeleitet werden und dann in fünf miteinander verbundene Postulate übersetzt werden. Die Hinzufügung philosophischer Elemente zur IIT könnte ein Grund dafür sein, dass Gegner die Wissenschaft des Bewusstseins von ihren philosophischen Aspekten unterscheiden möchten.

Letztlich geht die Erforschung des Bewusstseins über die reine Wissenschaft hinaus. Während die Wissenschaft darauf abzielt, öffentlich beobachtbare Phänomene zu erklären, wird Bewusstsein privat durch individuelles Bewusstsein erkannt. Diese einzigartige Eigenschaft des Bewusstseins stellt die experimentelle Demonstration von Theorien vor Herausforderungen. Es ermöglicht jedoch auch die Erforschung subjektiver Erfahrungen und Gefühle und hebt die Bewusstseinsforschung von anderen wissenschaftlichen Bestrebungen ab.

