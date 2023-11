Neue Studie stellt Überzeugungen in Frage: Intergruppenkonflikte verbessern das Überleben von Tiernachkommen

By

Eine kürzlich von Forschern der Universität Bristol durchgeführte Studie hat faszinierende Erkenntnisse über die Auswirkungen von Konflikten zwischen Gruppen auf den Nachwuchs von Tieren erbracht. Im Gegensatz zu langjährigen Annahmen zeigt die Studie, dass verstärkte Konflikte zwischen Gruppen tatsächlich das Überleben tierischer Nachkommen verbessern können, was eine neue Perspektive auf die evolutionären Auswirkungen von Konflikten zwischen Gruppen bietet[^1^].

Die Studie konzentrierte sich auf eine wildlebende Population von Zwergmungos, kleinen, in Afrika beheimateten Fleischfressern, die für ihre kooperative Fortpflanzung und ihr Territorialverhalten bekannt sind. Über einen Zeitraum von einem Jahrzehnt sammelten Forscher lebensgeschichtliche Daten und führten detaillierte Verhaltensbeobachtungen dieser faszinierenden Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum in Südafrika durch[^1^].

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie war die Zunahme des Sentinel-Verhaltens, bei dem Gruppenmitglieder erhöhte Wachsamkeit und Wachsamkeit an den Tag legten, wenn sie Bedrohungen durch rivalisierende Gruppen wahrnahmen. Dieses Verhalten zielte zwar darauf ab, Informationen über andere Gruppen zu sammeln, diente aber auch dazu, Gruppenmitglieder vor räuberischen Bedrohungen zu erkennen und zu warnen, wodurch möglicherweise die Sicherheit gefährdeter Nachkommen gewährleistet wurde[^1^].

Die Hauptautorin der Studie, Dr. Amy Morris-Drake, erklärt, dass die Nebeneffekte dieser Verhaltensänderungen, wie etwa erhöhte Wachsamkeit, indirekt zum Überleben der Nachkommen beitragen. Dies wirft ein neues Licht darauf, wie wichtig es ist, nicht nur die tatsächlichen Kämpfe, sondern auch die umfassenderen Folgen von Konflikten zwischen Gruppen zu verstehen. Die Ergebnisse der Studie stellen die bestehenden Vorstellungen über Konflikte zwischen Gruppen in Frage und eröffnen Möglichkeiten für weitere Forschungen zur Komplexität von Tiergesellschaften[^1^].

[^1^] Universität Bristol, [URL](https://www.bristol.ac.uk/news/2019/march/dwarf-mongoose-monday.html)