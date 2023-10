Neue Forschungsergebnisse bestätigen, dass uralte menschliche Fußabdrücke in New Mexico 21,500 Jahre zurückreichen

Eine neue Studie hat weitere Beweise dafür geliefert, dass menschliche Fußabdrücke in der Wüste von New Mexico mindestens 21,500 Jahre alt sind. Dieser Befund stellt frühere Annahmen über den Zeitpunkt der menschlichen Präsenz in Nordamerika während des letzten Gletschermaximums in Frage. Das Wissenschaftlerteam unter der Leitung der Geologen Jeff Pigati und Kathleen Springer vom US Geological Survey (USGS) führte strenge Datierungstechniken durch, um die umstrittenen ersten Ergebnisse zu validieren.

Die ursprüngliche Datierung basierte auf der Radiokarbondatierung von Spiralgrassamen, die in den versteinerten Fußabdrücken eingebettet gefunden wurden. Die Radiokarbondatierung basiert auf dem Zerfall von C-14, einer radioaktiven Form von Kohlenstoff, um das Alter einer Probe zu bestimmen. Allerdings löste die Abhängigkeit von der Wasserpflanze bei der archäologischen Gemeinschaft Bedenken aus, da die Möglichkeit besteht, dass älterer gelöster Kohlenstoff von den Pflanzen absorbiert wird.

Um diese Bedenken auszuräumen, sammelte das Team Nadelpollen aus derselben geologischen Schicht wie das Grabengras sowie Quarzproben aus den Fußabdruckschichten. Der Nadelpollen, der terrestrisch ist und nicht den gleichen Kohlenstoffspeichereffekten unterliegt, lieferte vor 22,600 bis 23,400 Jahren konsistente Ergebnisse. Die Datierung des Quarzes mittels optisch stimulierter Lumineszenz bestätigte, dass die Fußabdrücke vor etwa 21,500 Jahren dem Sonnenlicht ausgesetzt waren.

Die Konvergenz dieser unabhängigen Beweislinien stützt nachdrücklich die Schlussfolgerung, dass es während des letzten Eiszeitmaximums tatsächlich Menschen in Nordamerika gab. Diese Erkenntnis hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der menschlichen Migration und Besiedlung in einer sich schnell verändernden Welt.

Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Forschung wirft nicht nur Licht auf die antike Menschheitsgeschichte, sondern zeigt auch die Wirksamkeit gezielter Datierungsmethoden bei der Überwindung von Skeptizismus und der Verfeinerung unseres Wissens über die Vergangenheit.

