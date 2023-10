Neue Entdeckungen bestätigen uralte menschliche Fußabdrücke in Nordamerika

Neue Forschungen haben frühere Erkenntnisse bestätigt, dass die im White Sands National Park in New Mexico erhaltenen alten menschlichen Fußabdrücke zwischen 21,000 und 23,000 Jahre alt sind. Diese Entdeckung erweitert die Zeitleiste für die früheste Ankunft von Menschen in Nordamerika während des letzten Gletschermaximums. Die Fußabdrücke belegen die Anwesenheit von Menschen neben nordamerikanischen Megafauna-Arten über Tausende von Jahren hinweg, bevor sie ausstarben.

Viele Jahre lang glaubte man, dass der Mensch vor etwa 13,000 Jahren nach Amerika kam. Die Entdeckungen geriffelter Projektilspitzen an den Standorten Folsom und Clovis in New Mexico Ende der 1920er Jahre stellten diesen Glauben in Frage und führten dazu, dass die Ankunft des Menschen auf die Zeit vor etwa 10,900 bis 13,000 Jahren zurückging. Spätere Entdeckungen im Laufe des 20. Jahrhunderts erweiterten die Zeitachse noch weiter und bestätigten, dass Menschen vor mindestens 16,000 Jahren nach Nordamerika einwanderten.

Jüngste Entdeckungen deuten jedoch auf eine noch frühere Ankunftszeit hin, was in der archäologischen Gemeinschaft zu Kontroversen führt. Die Datierung der fossilen Fußabdrücke in White Sands im Jahr 2021 deutete auf eine menschliche Präsenz in Nordamerika bis zu 10,000 Jahre früher als bisher angenommen hin.

In der neuen Studie bestätigten zwei unabhängige Forschungsansätze die früheren Erkenntnisse. Die Radiokarbondatierung der in den Fußabdrücken gefundenen Samen lieferte das ursprüngliche Alter, stieß jedoch auf Kritik, da die Ergebnisse bei Wasserpflanzen möglicherweise irreführend sein könnten. Die neue Studie nutzte Pollen von Nadelbäumen, um Radiokarbondaten zu ermitteln und so die Möglichkeit von Kohlenstoffspitzen auszuschließen. Diese Daten waren statistisch gesehen identisch mit dem Samenalter, was eine weitere Bestätigung lieferte.

Darüber hinaus ergab die optisch stimulierte Lumineszenzdatierung, dass Quarzproben aus den Fußabdrücken zuletzt vor etwa 21,500 Jahren dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, was den durch die Radiokarbondatierung ermittelten Zeitrahmen stützt.

Die neue Forschung bestätigt nicht nur das Alter der antiken Fußabdrücke, sondern wirft auch Licht auf die raue pleistozäne Umgebung, in der die alten Amerikaner lebten. Die Pollenproben spiegeln die kalten und feuchten glazialen Bedingungen wider und stehen im Kontrast zur heutigen Wüstenvegetation.

Diese Ergebnisse tragen zu einer wachsenden Zahl von Beweisen bei, die belegen, dass Menschen viel früher als bisher angenommen in Nordamerika ankamen. Sie unterstreichen die Bedeutung kontinuierlicher Forschung und Erkundung, um die wahre Geschichte der menschlichen Migration und Besiedlung in Amerika aufzudecken.

Quellen:

– [Quelle 1]

– [Quelle 2]