Bestimmung grundlegender Parameter von Sternen: Analyse von Barnards Stern

In diesem Artikel wird die Bedeutung der Bestimmung grundlegender Parameter von Sternen erörtert und eine detaillierte spektroskopische Analyse von Barnards Stern vorgestellt. Das Verständnis dieser Parameter ist in verschiedenen Bereichen der Astrophysik wichtig, von der Untersuchung der Galaxienentwicklung bis hin zur Gewinnung von Einblicken in die innere Struktur von Exoplaneten.

Die Analyse basiert auf einem hochwertigen Nahinfrarotspektrum (NIR) von Barnards Stern, das mit CFHT/SPIRou aufgenommen wurde und im H-Band ein Signal-Rausch-Verhältnis von über 2500 aufweist. Dieses Spektrum wird mit Sternatmosphärenmodellen von PHOENIX-ACES verglichen. Interessanterweise enthält das beobachtete Spektrum zwar Tausende von Linien, im Modell sind jedoch zahlreiche Linien vorhanden, die in den beobachteten Daten nicht zu sehen sind, und umgekehrt.

Mehrere Faktoren wie Kontinuumsfehlanpassung, ungelöste Kontamination und Spektrallinien, die gegenüber ihren erwarteten Wellenlängen verschoben sind, werden als potenzielle Quellen für Verzerrungen bei der Häufigkeitsbestimmung identifiziert. Um diese Herausforderungen zu meistern, identifizieren die Autoren eine kurze Liste einiger hundert zuverlässiger Linien aus den über 10,000 beobachteten Linien im NIR, die für die chemische Spektroskopie verwendet werden können.

In dieser Studie wird eine neuartige Methode zur Bestimmung der effektiven Temperatur und der Gesamtmetallizität langsam rotierender M-Zwerge vorgestellt. Anstatt Massenspektralanpassungsmethoden zu verwenden, nutzt dieser neue Ansatz mehrere Gruppen von Linien. Mit dieser Methode wird die effektive Temperatur des Barnard-Sterns auf etwa 3231 K bestimmt. Dieses Ergebnis stimmt mit dem Wert überein, der mit der interferometrischen Methode ermittelt wurde.

Die Studie liefert außerdem Häufigkeitsmessungen von 15 verschiedenen Elementen für Barnards Stern, darunter vier Elemente (K, O, Y, Th), die noch nie zuvor für diesen Stern gemeldet wurden. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, aktuelle Atmosphärenmodelle zu verbessern, um die NIR-Spektroskopie vollständig zum Verständnis der Eigenschaften und Zusammensetzung von Sternen wie Barnards Stern zu nutzen.

Quellen: astro-ph.EP