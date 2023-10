Studienergebnisse zeigen, dass Seevogelpaare mit ähnlichen Persönlichkeiten die besseren Eltern sind

By

Eine aktuelle Studie der Universität Liverpool legt nahe, dass Seevogelpaare mit ähnlichen Persönlichkeiten tendenziell bessere Eltern sind. Die Studie ergab auch, dass die Persönlichkeitskompatibilität eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Paarbeziehungen spielt.

Die Forscher konzentrierten sich auf die Brutgewohnheiten von Schwarzbein-Dreizehenmöwen-Paaren und stellten fest, dass Paare mit übereinstimmenden Persönlichkeiten weniger wahrscheinlich ihre Küken verlieren. Es ist bekannt, dass dieses Ereignis monogame Vögel dazu veranlasst, neue Partner zu suchen. Die Studie fand auf Spitzbergen am Polarkreis statt und zielte darauf ab, die Auswirkungen der Persönlichkeitskompatibilität sowohl auf die Erziehungsfähigkeiten als auch auf die Stabilität von Paarbindungen zu analysieren.

Um die Persönlichkeit der Vögel zu beurteilen, präsentierten die Forscher ihnen ein blaues Plastik-Pinguinspielzeug, um ihren Mut zu messen. Nach der Analyse ihrer Reaktionen verglich das Team die Persönlichkeiten verpaarter Vögel und verknüpfte diese Ergebnisse mit ihren Erfolgsraten bei der Elternschaft und der Wahrscheinlichkeit einer Trennung.

Die Studie ergab, dass größere Unterschiede in den Persönlichkeiten mit einem höheren Risiko für den Verlust von Küken verbunden waren, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Trennung der Paare erhöhte. Dies ist besonders wichtig angesichts der Brutumgebung von Dreizehenmöwen, wo alleinerziehende Eltern eine Herausforderung darstellen, da Aufgaben wie Nahrungssuche und Nestschutz die Beteiligung beider Elternteile erfordern.

Die Hauptautorin Fionnuala McCully erklärte: „Ähnliche Persönlichkeiten innerhalb von Paaren machen es für Eltern einfacher, das Verhalten des anderen vorherzusagen und darauf zu reagieren.“ Seevogeleltern verbringen bei der Nahrungssuche längere Zeit getrennt voneinander und müssen daher oft Entscheidungen ohne Anwesenheit ihres Partners treffen. Ähnliche Persönlichkeiten ermöglichen ein vorhersehbareres Verhalten und ermöglichen fundierte Entscheidungen, die beiden Partnern zugute kommen.

Dreizehenmöwen sind für ihre langfristigen Beziehungen bekannt und bleiben oft die meiste Zeit ihres Lebens beim gleichen Partner. Die Entscheidung zur „Scheidung“ wird selten getroffen, es sei denn, es liegen wichtige Gründe vor, beispielsweise der Verlust eines Kükens. Diese Forschung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Zahl der Dreizehenmöwen aufgrund von Faktoren wie dem Klimawandel und menschlichen Aktivitäten, einschließlich Überfischung, die das Überleben ihrer Jungen gefährden, zurückgeht.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung der Kompatibilität in Tierbeziehungen und verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen die bereits gefährdete Dreizehenmöwenpopulation in Zukunft konfrontiert sein könnte. Sofern sich das menschliche Verhalten nicht wesentlich ändert und Umweltbelange nicht berücksichtigt werden, könnten selbst die am besten kompatiblen Dreizehenmöwenpaare Schwierigkeiten haben, diese Herausforderungen zu meistern.

Die Forschung wurde in der Zeitschrift Ethology veröffentlicht.

