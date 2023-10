Die komplementären Beiträge des James Webb-Weltraumteleskops und des Hubble-Weltraumteleskops

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) wird oft als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops (HST) gefeiert, aber Hubble spielt weiterhin eine entscheidende Rolle in der wissenschaftlichen Erforschung. Ein Vergleich der Bilder beider Teleskope desselben Objekts, NGC 5068, zeigt ihren individuellen Wert und die Vorteile ihrer Zusammenarbeit.

NGC 5068 ist eine Feldgalaxie, das heißt, sie ist gravitativ nicht mit einer Galaxiengruppe oder einem Galaxienhaufen verbunden. Dadurch behält es seine Form und beherbergt eine bedeutende Sternpopulation und Tausende von Sternentstehungsregionen. Der zentrale Balken in NGC 5068 beherbergt ein supermassereiches Schwarzes Loch, dessen Gravitationseinfluss die Galaxie formt und die Geschwindigkeitsverteilung von Sternen steuert. Die durch Dichtewellen angetriebenen Spiralarme zeigen eine aktive Sternentstehung, die durch die leuchtend rosa Flecken erkennbar ist.

Während NGC 5068 für das menschliche Auge schwach erscheint, zeichnet sich Hubble durch die Erkennung von Objekten nicht nur im sichtbaren Licht, sondern auch im ultravioletten und nahen Infrarotspektrum aus. Diese Multiwellenlängen-Beobachtungsfähigkeit verdeutlicht die Stärke des Hubble, die vom JWST nicht dupliziert werden kann.

Der JWST übertrifft den Hubble an Leistung und arbeitet hauptsächlich im Infrarotspektrum. Seine beiden primären Bildgebungsinstrumente, NIRCam (Near-Infrared Camera) und MIRI (Mid-Infrared Instrument), ermöglichen es ihm, Objekte zu beobachten, die neunmal weiter entfernt sind als das Hubble. Darüber hinaus verfügt das JWST über eine Reihe von Filtern zur weiteren Verfeinerung seiner Beobachtungen.

NGC 5068 ist aufgrund seiner reichhaltigen Sternentstehung und des Vorhandenseins von Gas, das Sterne hervorbringt, ein ideales Ziel für das JWST. Die leistungsstarken Infrarotfähigkeiten des JWST ermöglichen es ihm, den Gasschleier zu durchdringen und Sternentstehungsprozesse zu untersuchen. Sein Bild von NGC 5068 zeigt Details, die im Hubble-Bild nicht so hervorstechen, und zeigt die überlegene Auflösung und Fähigkeiten des JWST.

Beide Teleskope stehen nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen sich vielmehr. Zusammen liefern sie vollständigere und detailliertere Bilder von Objekten wie NGC 5068. Dieser kooperative Ansatz wird im Beobachtungsprogramm PHANGS (Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS) demonstriert, in dem die Bilder des JWST von 19 nahe gelegenen Sternentstehungsregionen kombiniert werden Hubbles umfangreicher Katalog mit über 10,000 Sternentstehungsregionen. Dieses Programm ermöglicht es Astronomen zusammen mit Beiträgen anderer Teleskope wie ALMA und VLT, die frühesten Stadien der Sternentstehung zu untersuchen und theoretische Modelle zu verfeinern.

Das James-Webb-Weltraumteleskop und das Hubble-Weltraumteleskop unterscheiden sich zwar in ihren Fähigkeiten, arbeiten aber zusammen, um die astronomische Forschung erheblich voranzutreiben. Die Stärken und Beiträge jedes Teleskops ergänzen sich gegenseitig und führen zu einem tieferen Verständnis des Universums.

