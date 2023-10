Neues CRISPR-basiertes Tool zur Genbearbeitung verspricht die Behandlung genetischer Störungen

By

Forscher der Universität Tokio haben ein neues Gen-Editing-Tool entwickelt, das möglicherweise die Behandlung genetischer Störungen revolutionieren könnte. Bei dem Tool handelt es sich um eine modifizierte Version des AsCas12f-Enzyms, das nur ein Drittel der Größe des häufig verwendeten Cas9-Enzyms hat. Diese geringere Größe ermöglicht eine effizientere Abgabe des Enzyms in die Zellen und verbessert möglicherweise die Wirksamkeit der Gentherapie.

Um die Bearbeitungsfähigkeit des AsCas12f-Enzyms zu verbessern, erstellte das Forschungsteam Mutationen und konstruierte aktivitätsverstärkte Varianten des Enzyms. Diese Varianten zeigten eine zehnmal höhere Editierfähigkeit als das ursprüngliche Enzym. Das manipulierte AsCas10f wurde an Mäusen getestet und verspricht, wirksamere Behandlungen für Patienten mit genetischen Störungen zu entwickeln.

Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Cell und kamen zu dem Schluss, dass die manipulierten AsCas12f-Varianten als minimale Genom-Editierungsplattform für die In-vivo-Gentherapie dienen könnten. Die kompakte Größe des AsCas12f-Enzyms macht es zu einem attraktiven Kandidaten für die Übertragung über Adeno-assoziierte Viren (AAVs), die häufig als Träger für genetisches Material in der Gentherapie verwendet werden. Die geringere Größe ermöglicht eine effizientere Verpackung des Enzyms in AAV-Vektoren.

Das Team nutzte eine Kombination aus Strukturanalyse und Deep-Mutational-Scanning-Methoden, um Mutationen zu identifizieren, die die Wirksamkeit des Enzyms in menschlichen Zellen erhöhen würden. Anschließend analysierten sie mithilfe der kryogenen Elektronenmikroskopie die Struktur von AsCas12f und entwickelten die neue Version des Enzyms mit verbesserter Bearbeitungsfähigkeit.

Die Forscher wiesen auch auf die Möglichkeit hin, in zukünftigen Studien Computermodelle oder maschinelles Lernen einzusetzen, um noch bessere Kombinationen von Mutationen für weitere Verbesserungen zu identifizieren. Sie glauben, dass dieser Ansatz auf andere Cas-Enzyme angewendet werden könnte, was möglicherweise zur Entwicklung genomeditierender Enzyme führen könnte, die auf eine Vielzahl von Genen abzielen können.

Insgesamt hat dieses neue CRISPR-basierte Genbearbeitungstool das Potenzial, den Bereich der Gentherapie erheblich voranzutreiben und die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit genetischen Störungen zu verbessern.

Quellen:

– Zelle: „Ein AsCas12f-basiertes kompaktes Genom-Editierungstool, abgeleitet durch tiefgreifendes Mutationsscannen und Strukturanalyse“

– Bildquelle: Hino et al. 2023 (nicht enthalten)