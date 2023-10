Navigation in der HQ-Bibliothek

Dieser Artikel enthält eine Liste der in der NASA-Hauptbibliothek verfügbaren Ressourcen, die Wissenschaftlern und Forschern dabei helfen können, ihre Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es umfasst Bücher, E-Books, Zeitschriften und Internetressourcen, die verschiedene Aspekte der Wissenschaftskommunikation abdecken.

Der Zweck dieser Liste besteht darin, NASA-Mitarbeitern und Auftragnehmern bei der Suche nach Materialien zu helfen, die ihnen dabei helfen können, ihre Forschung der breiten Öffentlichkeit effektiv zu vermitteln. Die Liste umfasst Bücher wie „A Field Guide for Science Writers“ von Deborah Blum, Mary Knudsen und Robin Marantz Henig sowie „Am I Making Myself Clear?: A Scientist's Guide to Talking to the Public“ von Cornelia Dean. Diese Bücher bieten praktische Ratschläge und Tipps, wie man komplexe wissenschaftliche Ideen effektiv einem Laienpublikum vermitteln kann.

Die Liste umfasst auch E-Books wie „Self-Promotion for Introverts: The Quiet Guide to Getting Ahead“ von Nancy Ancowitz und „Content Nation: Surviving and Thriving as Social Media Technology Changes Our Lives and Our Future“ von John Blossom. Diese E-Books bieten Einblicke, wie Wissenschaftler soziale Medien und andere digitale Plattformen nutzen können, um ihre Arbeit zu bewerben und mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten.

Neben Büchern und E-Books umfasst die Liste auch Zeitschriften wie das „CAPjournal: Communicating Astronomy with the Public“ und das „Journal of Science Communication“. Diese Zeitschriften veröffentlichen Artikel und Forschungsarbeiten zu Best Practices und Strategien für die Wissenschaftskommunikation.

Schließlich enthält die Liste Internetressourcen wie das Center for Public Engagement with Science and Technology der American Association for the Advancement of Science und die Website Communicating Astronomy with the Public. Diese Ressourcen bieten zusätzliche Informationen und Ressourcen für Wissenschaftler und Forscher, die ihre wissenschaftlichen Kommunikationsfähigkeiten verbessern möchten.

Insgesamt zielt diese Liste darauf ab, den Mitarbeitern und Auftragnehmern der NASA eine umfassende Sammlung von Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen können, ihre Arbeit der breiten Öffentlichkeit effektiv zu vermitteln.

