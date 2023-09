Menschliche Zellen folgen einem Muster aus Größe und Anzahl

In einer kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie haben Forscher der McGill University ein faszinierendes Muster in menschlichen Zellen entdeckt, das im gesamten Organismus einer konsistenten mathematischen Symmetrie zu folgen scheint. Die Studie zeigt einen umgekehrten Zusammenhang zwischen Zellgröße und Zellzahl, was auf einen Kompromiss zwischen diesen Variablen schließen lässt.

Zellgröße und -zahl spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die Funktion des menschlichen Körpers. Allerdings gibt es bisher keine umfassende Studie, die den Zusammenhang zwischen diesen Faktoren im gesamten menschlichen Organismus untersucht. Um diese Lücke zu schließen, hat das Forschungsteam Daten aus über 1,500 veröffentlichten Quellen zusammengestellt, um einen detaillierten Datensatz zur Zellgröße und -zahl für die wichtigsten Zelltypen zu erstellen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass mit zunehmender Zellgröße die Zellzahl abnimmt und umgekehrt. Das bedeutet, dass Zellen innerhalb einer bestimmten Größenklasse gleichermaßen zur gesamten zellulären Biomasse des Körpers beitragen. Der Zusammenhang zwischen Zellgröße und Zellzahl gilt für verschiedene Zelltypen und Größenklassen, was auf ein konsistentes Muster der Homöostase hinweist.

Die Forscher schätzen, dass ein Mann etwa 36 Billionen Zellen in seinem Körper hat, während Frauen etwa 28 Billionen Zellen haben und ein zehnjähriges Kind etwa 17 Billionen Zellen hat. Die Verteilung der Zellbiomasse wird von Muskel- und Fettzellen dominiert, während rote Blutkörperchen, Blutplättchen und weiße Blutkörperchen einen erheblichen Einfluss auf die Zellzahl haben.

Interessanterweise behält jeder Zelltyp einen charakteristischen Größenbereich bei, der während der gesamten Entwicklung eines Individuums gleich bleibt. Dieses Muster ist bei allen Säugetierarten einheitlich und weist auf ein grundlegendes Prinzip der Zellbiologie hin.

Insgesamt wirft diese Forschung Licht auf den komplizierten Zusammenhang zwischen Zellgröße und -zahl im menschlichen Körper. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Funktionsweise von Zellen und eröffnen neue Wege für weitere Erforschungen auf dem Gebiet der Biologie.

