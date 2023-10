Die University of Colorado Boulder (CU Boulder) hat sich zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Colorado entwickelt. Die Kommerzialisierung von Innovationen hatte tiefgreifende Auswirkungen mit einer wirtschaftlichen Gesamtauswirkung von 8 Milliarden US-Dollar auf die US-Wirtschaft und 5.2 Milliarden US-Dollar auf die Wirtschaft Colorados.

Einer der Faktoren, die zum Erfolg der CU Boulder beitragen, ist ihre Fähigkeit, Forschungsgelder zu sichern. Allein im Jahr 2023 erhielt die Universität Forschungsgelder in Höhe von insgesamt 684 Millionen US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil von Bundesbehörden wie der NASA, der National Science Foundation und den National Institutes of Health stammte. Dieses stetige Wachstum der Forschungsfinanzierung unterstreicht das Engagement der Universität, Wissen zu fördern und Innovationen voranzutreiben.

Auch CU Boulder erhielt Anerkennung für seinen Beitrag zur Innovation. Die National Academy of Inventors stufte das CU-System landesweit als 14. Institution mit jüngsten Patenten ein. Darüber hinaus belegt die Universität landesweit den 5. Platz bei der Gründung von Startups, da im Geschäftsjahr 25 2021 Startups gegründet wurden. Diese Erfolge zeigen das Engagement der CU Boulder für die Förderung einer Innovationskultur auf dem Campus.

Venture Partners, das Technologietransferbüro der Universität, spielt eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung der Technologien der CU Boulder mit kommerziellen Unternehmen. Im Jahr 2022 wurden 87 Lizenz- und Optionsvereinbarungen abgeschlossen und Partnerschaften und Kooperationen aufgebaut, die die Kommerzialisierung der Innovationen von CU Boulder fördern. Darüber hinaus bietet die Universität mehr als 60 unternehmerische Kurse an und hat über 900 Startups durch Initiativen wie die New Venture Challenge unterstützt, um Innovation und Unternehmertum weiter zu fördern.

Eine der bemerkenswerten Erfolgsgeschichten von CU Boulder ist Prometheus Materials, ein nachhaltiges Baustoffunternehmen, das von Wissenschaftlern und Ingenieuren der CU Boulder mitbegründet wurde. Durch die Nutzung von Mikroalgen als kohlenstofffreie Alternative zu Zement veranschaulicht Prometheus Materials, wie die Forschung von CU Boulder zu praktischen Lösungen führen kann, die der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen.

Die Forschungsexzellenz der CU Boulder zeigt sich in ihrer starken Leistung in den Geowissenschaften und in der Zitierung wissenschaftlicher Forschung. Die Universität nimmt in den Geowissenschaften einen Spitzenplatz ein und gehört zu den Top 3 % weltweit bei der Zitierung wissenschaftlicher Forschung. Zur Unterstützung der künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Forschung stellt die CU Boulder Stiftungen, Stipendien und Finanzierung über spezielle Förderprogramme bereit, wobei 100,000 US-Dollar 19 Projekte in verschiedenen Bereichen finanzieren.

Mit Blick auf die Zukunft möchte CU Boulder neue Partnerschaften eingehen, um weitere Innovationen voranzutreiben. Es plant, seine nationale Sicherheitsforschung durch das Center for National Security Initiatives zu erweitern und eine sichere Einrichtung für geheime Forschung einzurichten. Die Universität beabsichtigt außerdem, ihre Kerneinrichtungen, fortschrittlichen Computerkapazitäten und interdisziplinären Kooperationen mit nationalen Labors zu verbessern.

CU Boulder setzt sich dafür ein, in kritischen Bereichen wie Klimatechnologie, soziale Gerechtigkeit und Energiewende einen positiven Einfluss zu nehmen. Die Universität ist sich der Bedeutung ihrer Forschung für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen bewusst und konzentriert sich weiterhin darauf, durch die Kommerzialisierung von Innovationen einen Beitrag zur Wirtschaft der USA und Colorados zu leisten.

