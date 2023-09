Ethische Richtlinien für die Forschung im Bereich der kommerziellen Raumfahrt erforderlich

By

Mit der Ausweitung des kommerziellen Raumfahrtbetriebs fordern Experten die Festlegung ethischer Richtlinien für die auf diesen Flügen durchgeführte Forschung. Die potenziellen Tausenden von Passagieren, die sich in den Weltraum wagen werden, bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Forschung voranzutreiben, die die Sicherheit zukünftiger Weltraumoperationen gewährleistet und Gesundheitsprobleme angeht, die sich aus der Schwerelosigkeit ergeben. Allerdings stecken die aktuellen ethischen Rahmenbedingungen, die speziell auf die Forschung in der kommerziellen Raumfahrt zugeschnitten sind, noch in den Kinderschuhen.

Ein vom Zentrum für medizinische Ethik und Gesundheitspolitik am Baylor College of Medicine zusammengestelltes Expertengremium unterstreicht die Dringlichkeit der Entwicklung von Leitlinien für solche Forschungen. In einem in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Artikel skizziert das Gremium vier Grundprinzipien, auf denen diese Richtlinien basieren sollten.

Der erste Grundsatz betont die soziale Verantwortung und besagt, dass die Forschung im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, die durch erhebliche öffentliche Investitionen finanziert wird, der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen soll. Der zweite Grundsatz fordert wissenschaftliche Genauigkeit und drängt auf schlecht konzipierte Studien mit niedriger Priorität, die Daten von schlechter Qualität liefern und Ressourcen verschwenden. Der dritte Grundsatz legt nahe, dass die Forschungsrisiken im Verhältnis zum möglichen Nutzen stehen sollten, und der letzte Grundsatz betont die Idee der „globalen Verantwortung“, die sicherstellt, dass alle Nutzen aus der Forschung ziehen.

Während Einwilligung nach Aufklärung und individuelle Autonomie in medizinethischen Rahmenwerken in der Regel Priorität haben, erfordert die begrenzte Anzahl potenzieller Teilnehmer an kommerziellen Raumflügen eine stärkere Betonung der Förderung der Vorteile zukünftiger Forschungsanstrengungen. Alle potenziellen Teilnehmer sollten umfassend über den sozialen Wert der vorgeschlagenen Forschungsprotokolle informiert und zur Teilnahme ermutigt werden. Anreize für die Teilnahme können gerechtfertigt sein, solange die Risiken sorgfältig abgewogen werden und unangemessene Anreize vermieden werden.

Der Ansatz der NASA zur Forschungsbeteiligung kann als Leitfaden für zukünftige Unternehmungen dienen. Die Raumfahrtbehörde ermöglicht es Einzelpersonen, die ins All fliegen, aus einer Vielzahl von Studien zu wählen und gewährt ihnen so Autonomie in ihrem Entscheidungsprozess.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es angesichts der zunehmenden Verbreitung kommerzieller Raumflüge von entscheidender Bedeutung ist, ethische Richtlinien für die auf diesen Flügen durchgeführte Forschung festzulegen. Diese Leitlinien sollten soziale Verantwortung, wissenschaftliche Genauigkeit, verhältnismäßige Risiken und Vorteile sowie globale Verantwortung in den Vordergrund stellen, um sicherzustellen, dass die Forschung im Bereich der kommerziellen Raumfahrt auf ethische und vorteilhafte Weise durchgeführt wird.

Quellen:

– Zentrum für medizinische Ethik und Gesundheitspolitik, Baylor College of Medicine

– Wissenschaft: Das International Weekly Journal of Science