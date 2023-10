Ein riesiger Komet nähert sich der Erde: 12P/Pons-Brooks

Ein kolossaler Komet, dreimal größer als der Mount Everest, ist auf dem Weg zur Erde. Dieses riesige Himmelsobjekt, bekannt als 12P/Pons-Brooks, hat einen geschätzten Durchmesser von 18.6 Meilen. Der Kern des Kometen enthält Kryomagma, eine Mischung aus Eis, Staub und Gas. Kürzlich explodierte der Komet zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten und erhielt seine charakteristischen „gehörnten“ Merkmale zurück.

Die Explosion entsteht, wenn Sonnenstrahlung auf das Innere des Kometen trifft, wodurch der Druck ansteigt und eine Explosion ausgelöst wird. Der kalte Inhalt des Kometen wird dann durch Risse im Kern in den Weltraum geschleudert, wodurch das hornartige Aussehen entsteht. Richard Miles von der British Astronomical Association (BAA) vermutet, dass die besondere Form der kryovulkanischen Schlote in Kombination mit Blockaden zum Ausstoß von Material in einem einzigartigen Strömungsmuster führt.

Interessanterweise gehört 12P zu den wenigen Kometen, von denen bekannt ist, dass sie über aktive Eisvulkane verfügen. Die BAA hat den Kometen genau beobachtet und am 5. Oktober die zweite Explosion entdeckt. Die während dieser Explosion beobachtete erhöhte Helligkeit war auf zusätzliches Licht zurückzuführen, das von der ausgedehnten Koma, der Gas- und Staubwolke, die den Kern umgibt, reflektiert wurde. Bilder der Explosion wurden von Jose Manuel Pérez Redondo mit dem 2.0-m-Faulkes-Teleskop North auf der hawaiianischen Insel Maui aufgenommen.

Trotz seiner aktuellen Flugbahn in Richtung Erde wird die größte Annäherung von 12P/Pons-Brooks erst am 21. April 2024 erwartet. Wenn es mit bloßem Auge sichtbar ist, wird es für Astronomen ein bedeutsames Ereignis sein. Es wird jedoch noch über ein Jahrhundert dauern, bis der Komet in unsere Nähe zurückkehrt. Die nächste Rückkehr wird voraussichtlich im Jahr 2095 erfolgen. Zum Glück wird er sich in einer sicheren Entfernung von 232 Millionen Kilometern von der Erde befinden.

Dieser Komet ist Wissenschaftlern schon seit geraumer Zeit bekannt. Es wurde erstmals am 12. Juli 1812 von Jean-Louis Pons entdeckt und später 1883 von William Robert Brooks unabhängig wiederentdeckt. Aus diesem Grund wird es als 12P/Pons-Brooks bezeichnet. Der Ausbruch im Juli war der erste seit 69 Jahren für 12P, wobei sich die Koma 7,000-mal breiter als der Kern ausdehnte.

Die Größe der Koma während der jüngsten Explosion bleibt ungewiss, aber die BBA berichtet, dass sie doppelt so intensiv war wie die vorherige im Sommer. Während Wissenschaftler diesen massiven Kometen weiterhin untersuchen, stellt seine Reise in Richtung Erde ein faszinierendes Himmelsereignis dar, das Astronomen mit Spannung erwarten.

Definitionen:

– Kryomagma: Eine Mischung aus Eis, Staub und Gas, die in Kometen vorkommt.

– Kern: Der feste Kern eines Kometen.

– Koma: Die Gas- und Staubwolke, die den Kern eines Kometen umgibt.

Quellen:

– Die British Astronomical Association (BAA)

– LiveScience