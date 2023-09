Komet Nishimura bombardiert NASA-Raumschiff mit Fotobombe und überlebt Begegnung mit der Sonne

Ein kürzlich entdeckter Komet, Komet Nishimura (auch bekannt als C/2023 P1), hat Wissenschaftler überrascht, indem er ein NASA-Raumschiff mit einer Fotobombe bombardierte, als es Bilder der äußeren Atmosphäre der Sonne aufnahm. Der Komet, der offenbar kürzlich eine enge Begegnung mit der Sonne überstanden hat, wurde am 19. September von einer der Raumsonden des Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO), STEREO-A, entdeckt.

Die von STEREO aufgenommenen Bilder zeigen, wie sich der Komet von der Sonne entfernt, was darauf hindeutet, dass er seine größte Annäherung an die Sonne am 17. September überlebte und nur 20.5 Millionen Meilen an ihr vorbeizog. Der Astrophysiker Karl Battams vom US Naval Research Laboratory bestätigte, dass es sich bei dem in den STEREO-Bildern gesehenen Objekt tatsächlich um den Kometen Nishimura handelt und dass er auf der Grundlage der vorläufigen Bilder gesund erscheint.

Battams warnt jedoch davor, dass diese Bilder eine niedrige Auflösung haben und keine genauen Details über den Zustand des Kometen liefern. Er vergleicht die Situation mit dem Fall des Kometen Lovejoy im Jahr 2011, der zunächst gesund schien, als er durch die Sonnenkorona flog, später jedoch zerfiel. Battams weist darauf hin, dass das Schicksal des Kometen Nishimura möglicherweise erst vollständig geklärt werden kann, wenn das Team hochauflösende Daten erhält.

Die Flugbahn des Kometen Nishimura wird sich im Verhältnis zur Raumsonde weiter nach unten bewegen, bis er Anfang Oktober aus dem Sichtfeld des NASA-Observatoriums verschwindet. Wenn sich der Komet von der Raumsonde entfernt, wird erwartet, dass er auf den von STEREO aufgenommenen Bildern kleiner und schwächer wird.

Leider wurde der Komet nicht vom Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) der NASA und seinem LASCO-Koronagraphen erfasst, da er sich ihrem Sichtfeld entzog. Sobald der Komet Nishimura das Sichtfeld von STEREO verlassen hat, wird er seine Reise zurück zu den äußeren Rändern des Sonnensystems fortsetzen und voraussichtlich im Jahr 2458 in das innere Sonnensystem zurückkehren.

