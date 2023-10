- Werden der Komet 2/P Encke und die Tauriden-Meteore die Beobachter dieses Jahr „tricksen“ oder „behandeln“?

By

Oktober und November sind großartige Monate für die Meteorbeobachtung, und 2023 bildet da keine Ausnahme. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund, wachsam zu sein, da Komet 2P Encke, die Quelle der November-Tauriden-Feuerbälle, am 22. Oktober sein Perihel erreicht. Leider ist die diesjährige Erscheinung des Kometen für erdgebundene Beobachter nicht gerade günstig. Es wird tief am Morgenhimmel stehen, nur vier Grad von der Sonne entfernt, wenn es auf der anderen Seite seiner Umlaufbahn das Perihel erreicht.

Der Komet 2P Encke hat eine Umlaufzeit von 3.3 Jahren und ist Teil eines größeren Schwarms, der als Encke-Komplex (oder Taurid-Komplex) bekannt ist. Es kreist innerhalb der Merkurbahn und reicht bis zum Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Der nächste günstige Vorbeiflug des Kometen erfolgt erst am 11. Juli 2030.

Die Taurid-Meteore, auch Halloween-Feuerbälle genannt, erzeugen zwei Ströme, die von Ende Oktober bis Mitte November aktiv sind. Obwohl sie eine geringe Rate von nur fünf Meteoren pro Stunde haben, sind sie dafür berüchtigt, Feuerbälle zu produzieren. In diesem Jahr findet der Vollmond des Jägers am 28. Oktober statt, aber der helle Mond sollte die Sichtbarkeit von Feuerbällen nicht behindern.

Zu den weiteren Meteorschauern, auf die man in dieser Saison achten sollte, zählen die Orioniden, deren Höhepunkt am Morgen des Sonntags, dem 22. Oktober, mit einer erwarteten Rate von 20 Meteoren pro Stunde erreicht wird. Bei den Leoniden, deren Höhepunkt um den 18. November liegt, wird eine geringere Rate von nur 15 Meteoren pro Stunde erwartet. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass wir uns möglicherweise einem älteren Weg des Leonid-Stroms nähern, was zu einer Zunahme der Aktivität führen könnte.

Während Meteorschauern können Sie Meteore auf den Radianten in ihren jeweiligen Sternbildern zurückführen. Wenn Sie beispielsweise einen Meteor auf Orion zurückführen können, handelt es sich um einen Orioniden, und wenn Sie ihn auf Löwe zurückführen können, handelt es sich um einen Leoniden.

Obwohl die Sichtbarkeit des Kometen 2P Encke in diesem Jahr möglicherweise eingeschränkt ist, gibt es im Großen und Ganzen mit den Taurid-Meteoren und anderen Meteorschauern dennoch viel zu erwarten.

