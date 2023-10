Astronomen entdecken einen stadtgroßen Kometen, der auf die Erde zusteuert

Astronomen haben einen stadtgroßen Kometen mit gefrorenen Kryovulkanen entdeckt, der auf die Erde zusteuert. Dieser riesige Weltraumfelsen mit dem Namen 12P/Pons-Brooks ist etwa dreimal so groß wie der Mount Everest. Er wird als kryovulkanischer Komet klassifiziert, was bedeutet, dass es sich um einen kalten Vulkan handelt, der ständig eisige Trümmer in unser Sonnensystem ausstößt. Der Komet folgt einer 71-jährigen Umlaufbahn um die Sonne und wurde zuletzt 1954 von Menschen beobachtet. Kürzlich entdeckten Astronomen neue Bilder des Kometen, die zwei aus ihm herausragende Hörner zeigten.

Der im Sternbild Herkules gelegene Komet wird am 21. April 2024 der Erde am nächsten kommen. Es wird vorhergesagt, dass er eine Helligkeit von +4 erreichen wird, was auf seine Helligkeit am Himmel schließen lässt. Eine niedrigere Magnitudenzahl weist auf ein helleres Objekt hin. Zum Vergleich: Der Nordstern hat eine Helligkeit von +2. Daher könnte der Komet im Mai und Juni 2024 mit bloßem Auge sichtbar sein, wobei sein hellster Punkt voraussichtlich am 2. Juni sein wird. Nach seiner großen Annäherung an die Erde wird 12P/Pons-Brooks erst im Jahr 2095 wieder für Menschen sichtbar sein .

