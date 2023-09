Vorbereitung auf eine erfolgreiche Colorado Trail-Wanderung: Training, Ausrüstung, Essen und Akklimatisierung

Bei meinem Versuch, den Colorado Trail im Jahr 2022 zu wandern, musste ich den Weg nach 220 Meilen abbrechen. Entschlossen, es im August 2023 noch einmal zu versuchen, wurde mir klar, dass ich einige Änderungen vornehmen musste. In diesem Artikel werden die wichtigsten Bereiche hervorgehoben, in denen ich Anpassungen vorgenommen habe – Training, Ausrüstung, Essen und Akklimatisierung –, um meine Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss zu erhöhen.

Um mein Training zu verbessern, habe ich einige Lücken in meinem bisherigen Ansatz identifiziert. Obwohl ich viel gewandert war und Treppensteigen in meine Routine integriert hatte, wurde mir klar, dass ich gezielteres Cardio-Training und zusätzliches Krafttraining brauchte. Ich folgte einem speziellen 8-wöchigen Programm, das Krafttraining, regelmäßiges Cardiotraining und Wanderungen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad kombinierte. Als ich in Seattle lebte, nutzte ich öffentliche Außentreppen für Treppensteigübungen. Allerdings wurde mein Training beeinträchtigt, als ich an einer Erkältung erkrankte und einige geplante Reisen ausfallen lassen musste. Trotz dieser Rückschläge kam ich am Ausgangspunkt an und war fest entschlossen, alle Herausforderungen zu meistern.

Was die Ausrüstung angeht, wollte ich das Gewicht auf meinen Füßen reduzieren, um eine Verschlimmerung der Plantarfasziitis, die ich entwickelt hatte, zu verhindern. Ich habe drei große Änderungen vorgenommen: Das Durston X-Mid Pro 2P ersetzte mein vorheriges Zelt durch eine leichtere Option, ich rüstete meinen Rucksack auf den Gossamer Gear Mariposa 60 auf und ich fand die richtigen Schuhe im Altra Olympus 5, die den nötigen Halt boten und Platz im Zehenbereich.

Da ich mich mit dem Problem auseinandersetzte, dass ich unterwegs nicht genügend Kalorien zu mir nehmen konnte, schloss ich mich Backcountry Foodie an, einer Informationsquelle für Backcountry-Abenteurer, die sich auf Ernährung, Rezepte und Essensplanung konzentriert. Ich habe flüssige Optionen in meine Mahlzeiten integriert, insbesondere zum Frühstück. Außerdem habe ich auf meiner Garmin-Uhr einen Alarm eingestellt, der mich jedes Mal ans Essen erinnert, wenn ich während meiner Wanderungen 500 Kalorien verbrannt habe.

Um mich besser an die Höhe zu gewöhnen, bekam ich ein Rezept für Diamox (Acetazolamid), ein Medikament, das häufig zur Vorbeugung der Höhenkrankheit eingesetzt wird. Mein Mann und ich kamen sechs Tage vor meinem Starttermin in Colorado an und verbrachten Zeit in der Gegend von Boulder/Denver, um uns zu akklimatisieren. Anschließend reisten wir nach Leadville, der höchstgelegenen eingemeindeten Stadt der USA, was ein wertvoller Test für unsere Tieflandlunge war.

Durch diese Anpassungen an meinem Training, meiner Ausrüstung, meiner Ernährung und meiner Akklimatisierungsstrategie hoffte ich, meine Chancen zu erhöhen, den Colorado Trail im Jahr 2023 zu absolvieren. Auch wenn noch Herausforderungen vor mir lagen, war ich entschlossen, sie zu meistern und meine Wanderziele zu erreichen.

