Colorado wird Zeuge der seltenen „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis

Einwohner Colorados werden am Samstagmorgen die Gelegenheit haben, Zeuge eines seltenen Himmelsereignisses zu werden, wenn eine „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis stattfindet. Diese Art von Sonnenfinsternis, bekannt als ringförmige Sonnenfinsternis, tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert. Da der Mond jedoch weiter von der Erde entfernt ist, erscheint er kleiner und verdeckt die Sonne nicht vollständig, wodurch ein faszinierender „Feuerring“-Effekt am Himmel entsteht.

Während die meisten Teile von Colorado, einschließlich Denver, nicht den gesamten „Ring of Fire“ erleben werden, können die Bewohner immer noch beobachten, wie der Mond etwa 82 % der Sonne bedeckt. Um die vollständige Sonnenfinsternis mitzuerleben, müssen Einzelpersonen in Gebiete im Südwesten Colorados reisen, beispielsweise in die Four Corners-Region oder in nahegelegene Städte wie Albuquerque oder Santa Fe, New Mexico.

Die bevorstehende Sonnenfinsternis hat für große Aufregung gesorgt und zu erhöhtem Verkehr auf dem Highway 160-Korridor geführt. Das Colorado Department of Transportation (CDOT) hat Autofahrer gewarnt, vorsichtig zu sein und sich auf zusätzliche Staus vorzubereiten.

In Denver beginnt die Sonnenfinsternis um 9:14 Uhr, erreicht um 82:10 Uhr ihre maximale Abdeckung von 36 % und endet um 12:06 Uhr. Das Denver Museum of Nature and Science stellt Teleskope zur sicheren Beobachtung für die Öffentlichkeit zur Verfügung Die Sonnenfinsternis.

Um die Augen während der Sonnenfinsternis zu schützen, ist es wichtig, einen geeigneten Augenschutz zu tragen. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus, um Augenschäden vorzubeugen. Eine spezielle Sonnenfinsternisbrille wird empfohlen und sollte während der gesamten Dauer der Sonnenfinsternis getragen werden. Alternativ können Zuschauer aus Gegenständen wie einer Müslischachtel einen Lochprojektor basteln, um die Sonnenfinsternis indirekt zu beobachten. Auch Kameras, Ferngläser und Teleskope sollten mit speziellen Sonnenfiltern ausgestattet sein.

Für diejenigen, die die Sonnenfinsternis nicht sicher zu Hause beobachten können, veranstaltet das Denver Museum of Nature and Science von 9 bis 1 Uhr eine Veranstaltung zur Beobachtung der Sonnenfinsternis

Das Erleben dieser seltenen „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis verspricht ein beeindruckendes Ereignis zu werden, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Quellen:

- NASA

- Die Associated Press