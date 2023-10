Neue Hinweise auf Ingwerfärbung in versteinerten Fröschen gefunden

By

Wissenschaftler des University College Cork (UCC) haben eine aufregende Entdeckung auf dem Gebiet der Paläontologie gemacht. Sie haben in versteinerten Fröschen molekulare Hinweise auf Phäomelanin gefunden, das für die Ingwerfärbung verantwortliche Pigment. Diese bahnbrechende Studie unter der Leitung von Dr. Tiffany Slater und Professor Maria McNamara wirft Licht auf alte Tierfarben und die Entwicklung von Pigmenten im Tierreich.

Melaninpigmente spielen eine entscheidende Rolle in physiologischen Prozessen und im Verhalten von Tieren. Der Einfluss der Fossilisierung auf die molekularen Signaturen von Phäomelanin wurde jedoch nicht vollständig geklärt. Um diese Frage zu beantworten, arbeiteten die Forscher mit Wissenschaftlern der Fujita Health University, der Linyi University und der Lund University zusammen. Sie analysierten sorgfältig 10 Millionen Jahre alte Froschfossilien und identifizierten molekulare Fragmente von Phäomelanin. Diese Entdeckung ist angesichts der Toxizität dieses Pigments für heutige Tiere bemerkenswert.

Dr. Slater äußerte sich begeistert über den Fund und erklärte, dass er es Paläontologen ermögliche, verschiedene Melaninpigmente in einem größeren Spektrum von Fossilien nachzuweisen. Dies wird zu einem genaueren Verständnis der alten Tierfarben führen und wichtige Fragen zur Farbentwicklung bei Tieren beantworten.

Die Studie trägt auch zum anhaltenden Rätsel um Phäomelanin bei. Wissenschaftler sind immer noch dabei, herauszufinden, wie und warum sich dieses Pigment, das derzeit für Tiere giftig ist, überhaupt entwickelt hat. Die neu entdeckten fossilen Beweise könnten eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieses Rätsels spielen.

Um den Fossilisierungsprozess und den Abbau von Phäomelaninpigmenten zu verstehen, führten die Forscher Laborexperimente an Federn unterschiedlicher Farbe durch. Professor McNamara erklärte, dass Fossilien zwar während der Bestattung Veränderungen erfahren, die ursprünglichen biomolekularen Informationen jedoch dennoch erhalten bleiben können. Diese Experimente halfen dem Team, die Chemie der Fossilien zu verstehen und zeigten, dass Spuren von Biomolekülen den Fossilisierungsprozess überleben können.

Diese Entdeckung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Paläontologie dar und bietet das Potenzial, ein umfassenderes und genaueres Verständnis der Farbpalette des antiken Lebens und der Evolutionsgeschichte tierischer Pigmente zu ermöglichen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Quellen:

– „Neue Beweise für Ingwerfärbung in versteinerten Fröschen gefunden“ – University College Cork (UCC)

– „Melaninpigmente spielen eine entscheidende Rolle bei physiologischen Prozessen und bei der Gestaltung des Verhaltens von Tieren“ – Studienautoren

– „Fossiles Melanin ist eine einzigartige Ressource zum Verständnis der funktionellen Entwicklung von Melanin“ – Studienautoren

– „Diese Entdeckung ist so aufregend, weil sie Paläontologen in eine bessere Lage versetzt“ – Dr. Tiffany Slater

– „Wissenschaftler sind immer noch dabei, die Geheimnisse des Phäomelanins zu lüften“ – Dr. Tiffany Slater

– „Unsere Fossilisierungsexperimente waren der Schlüssel zum Verständnis der Chemie der Fossilien“ – Professorin Maria McNamara

– „Es gibt ein enormes Potenzial, die biochemische Evolution von Tieren anhand des Fossilienbestands zu erforschen“ – Professorin Maria McNamara