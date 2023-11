Überreste des antiken Planeten möglicherweise unter der Erdoberfläche begraben

By

Wissenschaftler glauben seit langem an die Rieseneinschlagshypothese, die besagt, dass ein alter Planet während seiner Entstehung mit der Erde kollidierte, was zur Entstehung des Mondes führte. Das Schicksal des mysteriösen Planeten Theia ist jedoch weiterhin unbekannt. Während sich direkte Beweise für die Existenz von Theia als schwer erwiesen haben, geht eine neue Theorie davon aus, dass Überreste des antiken Planeten tief unter der Erdoberfläche begraben sein könnten.

Laut einer kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie könnten sich geschmolzene Theia-Platten nach der Kollision im Erdmantel festgesetzt und mit der Zeit verfestigt haben. Infolgedessen könnten Teile von Theias Material etwa 1,800 Meilen unter der Erdoberfläche, über dem Planetenkern, existieren.

Sollte sich diese Theorie als richtig erweisen, würde sie nicht nur die Hypothese des Rieseneinschlags weiter stützen, sondern auch eine Erklärung für die Existenz zweier massiver Blobs tief im Erdinneren liefern. Diese großen Niedergeschwindigkeitsprovinzen (LLVPs) wurden erstmals in den 1980er Jahren entdeckt und zeichnen sich durch ihre Dichte und ihren Eisengehalt aus. Obwohl sie größer als der Mond sind, blieb ihre Herkunft lange Zeit ein Rätsel.

Dr. Qian Yuan, der Hauptautor der Studie und Geophysiker und Postdoktorand am California Institute of Technology, wurde nach der Teilnahme an einem Seminar im Jahr 2019 dazu inspiriert, zu untersuchen, ob die LLVPs Fragmente von Theia sein könnten. Sein Aha-Erlebnis veranlasste ihn, einen Vorschlag zu machen seine Theorie, die zunächst auf Skepsis stieß, aber schließlich durch gemeinsame interdisziplinäre Forschung Unterstützung fand.

Weitere Analysen und Modellierungen wurden durchgeführt, um festzustellen, ob die Dichte der Überreste von Theia mit der der LLVPs übereinstimmen könnte. Das Forscherteam suchte nach einer hochauflösenderen Modellierung mit deutlich höherer Auflösung, was zu vielversprechenden Ergebnissen führte.

Das Verständnis des Schicksals von Theia und der Ursprünge der LLVPs wirft nicht nur Licht auf die frühe Geschichte unseres Planeten, sondern liefert auch Einblicke in die Entstehung und Entwicklung anderer Himmelskörper in unserem Sonnensystem.

FAQ:

F: Was ist die Giant-Impact-Hypothese?

Die Giant-Impact-Hypothese ist eine wissenschaftliche Theorie, die besagt, dass ein alter Planet während seiner frühen Entstehung mit der Erde kollidierte, was zur Entstehung des Mondes führte.

F: Was sind große Provinzen mit niedriger Geschwindigkeit (LLVPs)?

Große Provinzen mit geringer Geschwindigkeit (LLVPs) sind massive, dichte Klumpen, die tief in der Erde, unter Afrika und dem Pazifischen Ozean, existieren. Der Ursprung dieser Strukturen gab Wissenschaftlern lange Zeit Rätsel auf.

