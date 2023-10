Die Hubble-Spannung: Neue Methode zur Messung der kosmischen Expansion vorgeschlagen

By

Laut einer aktuellen Studie, die in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde, hat ein Team von Astrophysikern des Niels-Bohr-Instituts eine neuartige Methode zur Messung der Expansion des Universums vorgeschlagen. Dies ist eine Reaktion auf die anhaltende Uneinigkeit zwischen verschiedenen Messtechniken, die als „Hubble-Spannung“ bekannt ist. Derzeit variieren die Schätzungen der kosmischen Expansionsrate oder der Hubble-Konstante je nach verwendeter Methode.

Die Forscher vermuten, dass Wissenschaftler durch die Beobachtung kollidierender Neutronensterne, auch Kilonovae genannt, konsistente Messungen der Hubble-Konstante erhalten können. Frühere Studien haben herausgefunden, dass Kilonovae eine bemerkenswert symmetrische Explosion erzeugen, die genaue Entfernungsmessungen ermöglicht. Durch den Vergleich der beobachteten Leuchtkraft von Kilonovae mit der Lichtmenge, die die Erde erreicht, können Astronomen die Entfernung zu Galaxien berechnen, die diese Himmelsereignisse enthalten. Dies bietet eine neue und unabhängige Methode zur Bestimmung dieser Abstände und zur Auflösung der Hubble-Spannung.

Die Forschung wurde von Astrophysikern des Cosmic Dawn Center und des Niels-Bohr-Instituts an der Universität Kopenhagen sowie von Forschern verschiedener internationaler Institutionen geleitet. Sie wandten ihre vorgeschlagene Methode auf eine im Jahr 2017 beobachtete Kilonova an und erhielten eine Berechnung der Hubble-Konstante, die näher an dem Wert lag, der aus der Methode des kosmischen Mikrowellenhintergrunds abgeleitet wurde.

Unsicherheiten bei der Messung der Hubble-Konstante sind in der astrophysikalischen Gemeinschaft Gegenstand von Debatten. Die Diskrepanz zwischen den Messungen hat Wissenschaftler dazu veranlasst, die Genauigkeit der verwendeten Methoden in Frage zu stellen, was die Möglichkeit einer systematischen Verzerrung oder der Beteiligung früher Dunkler Energie erhöht. Die vorgeschlagene Methode mit Kilonovae stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Lösung dieser Spannung und zur Erlangung genauerer Messungen der kosmischen Expansion dar.

Insgesamt bietet diese Studie eine neue Perspektive auf die Messung der kosmischen Expansion und befasst sich mit der anhaltenden Krise in der Kosmologie. Durch die Beobachtung kollidierender Neutronensterne wollen Astronomen konsistente Messungen der Hubble-Konstante erhalten und Klarheit in diesen wichtigen Aspekt unseres Verständnisses des Universums bringen.

Quellen:

– Artikel „Krise der Kosmologie“.

– Studie veröffentlicht in Astronomy & Astrophysics